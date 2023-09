Michel Noher, el ex de Celeste Cid, presentó a su nueva novia

Mientras sigue sumando millas en el extranjero como actor, Michel Noher se animó a compartir una postal que habla de su presente amoroso. Porque el ex de Celeste Cid ya no está solo: a cinco años de terminar su relación con la mamá de su hijo Antón, nuevamente formó pareja.

Así lo demostró Michel Noher el último sábado, al publicar en sus historias de Instagram un retrato de su novia, una joven llamada Valentina Sarsur, con un paisaje nevado de fondo y un corazón color plata al lado de su nombre.

Valentina Sarsur, la nueva pareja de Michel Noher. Instagram Michel Noher.

Sin sumar más detalles, el hijo de Jean Pierre Noher dio cuenta de su estado sentimental con esta foto contundente, mientras Celeste Cid se pasea por los rincones más lindos de Italia con su pareja, el músico Abril Sosa.

¿Quién es la nueva pareja de Michel? Según su perfil de LinkeIn, la novia de Michel Noher es periodista, se desempeña como Coordinadora de Comunicación del Gobierno de la Ciudad desde enero de 2020 y previamente trabajó como Asesora de Prensa en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La foto de perfil de Twitter de Valentina Sarsur, la pareja de Michel Noher.

Cabe recordar que Michel y Celeste le pusieron punto final a su relación en abril de 2018, cuando su hijo Antón tenía un año y medio. "Es muy genuino el cariño y el amor que nos tenemos y eso va a seguir siendo así. Nada mejor que un hijo para ser personas adultas, responsables y amorosas y sostener nuestra familia, que es lo más importante", dijo en ese momento la actriz de Resistiré.

Él, en tanto, señaló: "Estoy con mucho trabajo y disfrutando a mi hijo y a la familia que somos. Más allá de las circunstancias que se dan como pareja, hay algo que tenemos en común y eso es nuestro hijo Antón que es la cosa más bella del planeta".

Noher y Cid con su pequeño hijo Antón, antes de separarse, en 2018.

La carrera en el exterior de Michel Noher

Desde ese momento, Michel Noher logró armar una carrera actoral tanto en la Argentina como el el exterior, donde las puertas se le abren en Brasil, España, incluso en Estados Unidos, donde su nombre es requerido para series y películas.

“Tengo un hijo acá y es mi base. Me gusta ser un papá presente, compartir con mi hijo, verlo crecer. Si no, ¿para qué? Es mi filosofía de vida. Si no hay amor, que no haya nada”, aseguró el artista en diálogo con el diario La Nación, al referirse a su vida nómade. El actor en la alfombra roja del Festival de Málaga. Instagram Michel Noher.

“Hoy estamos muy faltos de oportunidades y de ficciones en la Argentina y en otros países se está filmando mucho”, agregó, sobre su decisión laboral. Y agregó que no está en sus planes radicarse en el extranjero: “Yo no aguantaría estar tanto tiempo lejos de Antón. Y cada vez me la banco menos, porque va creciendo y es hermoso. Este año empieza primer grado y es un gran momento”.