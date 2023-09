Coscu criticó ferozmente a Nicki Nicole, María Becerra y La Joaqui

Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como "Coscu", es uno de los streamers argentinos con mayor relevancia en Argentina y otros países. Sus transmisiones en vivo han contado con la participación de diversos artistas, como Emilia Mernes; Duki; Wos; y más. Aquellos fanáticos del youtuber son parte de la "Coscu Army", una comunidad de jugadores esports y streamers de nuestro país.

Y aunque millones de personas lo siguen y lo admiran, este sábado Coscu lanzó un video titulado "Al final son todos caretas" que despertó la polémica. En el audiovisual critica abiertamente a varias cantantes argentinas como Nicki Nicole, María Becerra y La Joaqui.

María Becerra.

Primero, comenzó hablando sobre María Becerra: "Para mí, la artista que más me gusta, una persona indiscutible que del 100% de sus temas el 90% me han encantado. Una reacción de un tema que me gustó dije una frase 'desafortunada', que, para mí, no lo fue y lo voy a defender a capa y espada. Con María siempre tuve la mejor. Cuando yo sentí que seguía estando todo re piola, me tomé el atrevimiento de hacer una reacción donde dije, jodiendo y que pido disculpas, 'esta barra me recuerda a' o 'esta barra quién te la escribió', jodiendo mirando a la cámara, haciendo un chiste, donde se notaba que lo era. Si me conoces, no te lo tomas a mal, a menos que estés a la defensiva y tengas ganas de tomártelo a mal".

Minutos después, le envió otro mensaje a la intérprete de Adiós. "Yo nunca tuve mala leche con vos, siempre que pude intenté darte una mano. Desde High que soy tu fan número uno y siempre te voy a bancar en lo musical. En lo personal, me defraudaste", comentó furioso el streamer.

Nicki Nicole y Coscu en 2021. Créditos: captura de pantalla Youtube Coscu.

Luego, apuntó contra Nicki Nicole, quien, cabe destacar, estaría en una relación con el cantante mexicano Peso Pluma: "Con Nicki me llevaba recontra re piola hasta que pasó lo de 'sos bebé'", empezó diciendo sobre la artista. "Nicki Nicole, no entiendo bien qué pasó, pero es una persona que se ha ofendido y enojado y yo lo se porque la conozco y porque siempre tuve muy buena relación con ella. Enojada porque no me gustó un tema. El tema que sacó, que suenan los truenos, me gustó, pero tiene una parte que está como picheada que parece que canta una ardillita que no me gustó. Pero ahí no termina: el tema de 'sos bebé', lo empiezan a poner en el chat y Twitter por todos lados. Ah, pero lo digo yo y es una catástrofe también. Peso Pluma dice 'sos bebé' y nos hace cagar de risa a todos porque acá en Argentina nadie dice eso, es medio raro, y yo no me puedo reír", continuó Coscu.

La última cantante en ser atacada por el youtuber fue La Joaqui, quien se desempeña actualmente como jurado de Got Talent en Telefe. Según el streamer, la cantante le envió un mensaje diciéndole que era "un mala leche" y el quedó totalmente confundido con la frase. "La Joaqui, sintió, pensó o le dijeron que yo había hecho historias en contra de Got Talent, porque para mí ella no puede ser jurado y porque está en un lugar que no se merece", explicó Coscu. Además, se sinceró acerca del programa de talentos y dijo que "está todo armado".

La Joaqui es una de las personas que evalúa las performances de los artistas en Got Talent.

El video, que ya cuenta con más de 600 mil vistas, ha dividido las opiniones. Muchos salieron a apoyar al streamer y otros no perdonaron sus dichos. Coscu siguió con su descargo en Twitter (X) y afirmó que una de las cantantes sobre las que habló en su video lo llamó seis veces. Asimismo, reveló otros detalles: "Buen día, hoy me hablaron dos más de la lista y las mandé sin abrir el mensaje a la carpeta OTROS. Definitivamente hacer el stream cambió todo. ¿Vieron que feo que es hablar solo?".