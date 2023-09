Paula Chaves reveló el verdadero motivo de su pelea con Zaira Nara

Paula Chaves estuvo como invitada al regreso de PH, Podemos Hablar (Telefe). Durante las distendidas charlas que ya nos tiene acostumbrados Andy Kusnetzoff, la modelo reveló por primera vez detalles sobre su pelea con Zaira Nara.

"Lo mío con Zaira es un distanciamiento, no una pelea. Pelea es cuando vos al otro no querés verlo nunca más. Es la vida misma, cuando vas creciendo te vas acercando a una persona, y cuando no te sentís tan cómoda decidís alejarte", comenzó expresando.

"Vecinas, vivimos cerca y nos cruzamos, pero es como si te cruzara a vos en el supermercado, nos vamos a saludar pero no nos vamos a quedar hablando de la vida", agregó Chaves.

Luego, Andy le consultó sobre los motivos del distanciamiento: "No quiero entrar en detalles. No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos, yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Si algo me hace mal y me incomoda, ya está. Chau", respondió contundente.

Sobre la posibilidad de una reconciliación, expresó: "No puedo hacer futurología, pero siento que hay que naturalizarlo. Es la vida, nos vamos alejando y acercando de amigos y amigas".

Finalmente, Chaves aclaró que no tiene nada que perdonar y que su distanciamiento con Zaira es una cuestión personal.