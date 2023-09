La tremenda crítica de Bendita TV a Abel Pintos como jurado de Got Talent

En la última semana se generó una fuerte polémica en Got Talent, el reality que conduce Lizy Tagliani en la pantalla de Telefe. Allí, un participante sorprendió con una coreografía bailando el Himno Nacional Argentino, motivo por el que Abel Pintos ligó una tremenda crítica en Bendita TV.



Fue tan destacada por el jurado la performance del joven que lo mandaron directamente a las semifinales presionando el botón dorado. No obstante, la coreografía y la decisión del jurado no fue compartida del todo por el público.



Entre las distintas opiniones divididas, muchos coincidían en que era una falta de respeto bailar el Himno. Otros lo tomaron como una forma de expresión muy original y a la vez respetuosa. En Bendita TV hablaron de esto y también hubo posiciones contrapuestas.



Por un lado, Beto Casella se paró en la vereda del participante de Got Talent, al afirmar que, para él, de ninguna manera se podía tomar como una falta de respeto el trabajo realizado por el joven.



“Yo banco a los Facundo de la vida que se permiten una coreografía libre que le salió del alma, acompañando a la canción patria. ¿Por qué no? Te puede gustar o no, pero no siento que le haya faltado el respeto a nadie”, comentó el conductor.

Abel Pintos fue muy criticado en Bendita TV por su rol de jurado de Got Talent. Foto: @abelpintos.



Sin embargo, hubo una opinión que no estuvo para nada alineada con la de Beto Casella. Y fue la de Horacio Pagani, quien no sólo hizo un comentario desfavorable sobre la performance del participante, sino que criticó de manera durísima a Abel Pintos, jurado de Got Talent.



“A mí él me parecía un muchacho serio, pero ahí hace un papel ridículo”, comentó Horacio Pagani, quien, además, fue apoyado por Tamara Pettinato, que aportó existe un artículo en el que se deja explicitado que el Himno Nacional no se puede bailar.