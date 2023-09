El recuerdo de Marcelo Tinelli junto a Paula Robles que enterneció a todos

En más de una ocasión, Marcelo Tinelli y Paula Robles demostraron que tienen una excelente relación como ex pareja y como padres de Francisco y de Juana. Ahora, en las últimas horas, volvieron a dar evidencias de eso.



El conductor y su ex esposa son la prueba, de las que no abundan en el medio del espectáculo, de que se puede tener una gran relación luego del amor. En ese sentido, sus hijos más que agradecidos.

Marcelo Tinelli y Paula Robles.



Hace unas semanas, Marcelo Tinelli había compartido en sus redes sociales imágenes de una tarde de ejercicios con Paula Robles, como lo hacían en el pasado, cuando estaban juntos. Hay que recordar que llevan separados más de 14 años.



“Gracias por todo, Pau. Por esa energía y ese amor inigualable, por darme esos dos hijos maravillosos y por hacerme poder sentir esto de vuelta. Te amo siempre”, escribió Marcelo Tinelli aquel día.



Ahora, el conductor del Bailando 2023 volvió a darle protagonismo a Paula Robles en su cuenta de Instagram, pero esta vez con un recuerdo emotivo, que evidencia el gran amor que se tuvieron y que hoy se transformó para hacer posible la excelente relación que tienen.

El emotivo recuerdo que Marcelo Tinelli compartió con Paula Robles. Foto: @marcelotinelli.



En la foto que el conductor compartió en sus historias de Instagram se lo puede ver celebrando la obtención del Martín Fierro de Oro de hace ya unos cuantos años, con Paula Robles a su lado, visiblemente orgullosa.



“Me mandan esta foto de hace años. Me quedé impresionado con la mirada de amor de Paula Robles cuando gané el Martín Fierro”, escribió Marcelo Tinelli en sus historias de Instagram, junto a la foto en la que se ve a su ex pareja mirándolo con amor y admiración. “Sos hermosa mujer, flaca”, agregó.