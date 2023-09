El rating le dio un duro revés a Marcelo Tinelli y el Bailando

Este viernes, Marcelo Tinelli obtuvo con el Bailando (América) en rating más bajo en lo que va de la nueva temporada del popular certamen, que arrancó el lunes 4 de septiembfre. Si bien el conductor no tuvo que confrontar con Got Talent Argentina (Telefe), que no se emite en el último día hábil de cada semana, tampoco logró imponerse sobre la novela turca con la que compitió de manera directa.

Pero la baja no fue solamente Marcelo Tinelli y el Bailando, ya que Buenos Chicos (El Trece) perdió este viernes 2 puntos de rating con respecto a su capítulo del jueves. De esta manera, la jornada que marca la previa del fin de semana es una pruba difícil de sortear, y los gerentes de programación de cada canal buscan acomodar sus fichas para lograr la mejor performance posible.

Marcelo Tinelli tuvo este viernes su marca más baja en lo que va de la nueva temporda del Bailando. Foto: Captura de video América TV.

En la previa de la emisión del Bailando de este viernes, LAM (América) también tuvo un desliz en sus mediciones y promedió 4.0 puntos de rating. Luego, en pleno prime time, Tinelli consiguió 7.7, que sigue siendo un buen número para el canal, pero está casi 6 puntos debajo de lo que fue el debut del certamen hace un par de semanas.

Como aspecto llamativo, se destaca que en la pantalla de canal América hubo un buen y homogéneo rendimiento en el segmento de la tarde, con Intrusos, DDM y A la Tarde, que consiguieron respectivamente 4.0, 3.6 y 2.8 puntos de rating.

Intrusos empató a LAM en las mediciones del viernes. Foto: Captura de video América TV.

Si bien seguramente el objetivo del equipo de producción del Bailando es dominar el ranking de los viernes aprovechando la ausencia de Got Talent Argentina, de momento esa meta no ha podido concretarse, ya que este viernes el primer lugar lo consiguió Traicionada (Telefe) con 9.9 puntos de rating, le siguió Telefe Noticias (Telefe) con 8.6, y Marcelo Tinelli tuvo que conformarse con el tercer puesto aal marcar 7.7 puntos.

Finalmente, en el top 5 de los programas más vistos del viernes en la televisión abierta argentina quedó El noticiero de la gente (Telefe) en cuarta posición con 7.6 puntos de rating, y en la quinta ubicación hubo un empate entre Ariel en su salsa (Telefe) y Cortá por Lozano (Telefe), ambos con 6.8.