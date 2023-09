El furioso descargo de Ximena Capristo, que acusó a Pamela Sosa de colgarse de Silvina Luna

Ya pasaron dos semanas de la muerte de Silvina Luna y las polémicas continúan, en su mayoría alrededor de Aníbal Lotocki, el médico cirujano que operó a la actriz rosarina y le provocó los daños irreversibles en su salud. En ese marco, Ximena Capristo liquidó a Pamela Sosa.



La ex Gran Hermano y amiga de Silvina Luna cuestionó la actitud de la modelo, quien durante mucho tiempo defendió a Aníbal Lotocki pero que, con el fallecimiento de la actriz, se expresó muy dura contra su ex pareja.



“Yo no la vi nunca con Silvina. Soy sincera. Del círculo íntimo no era. Eso seguro”, sostuvo Ximena Capristo en diálogo con Socios del Espectáculo, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Canal 13. “Jamás, nunca, Silvina me nombró a Pamela”, agregó.



Asimismo, se refirió a su sorpresa al ver a Pamela Sosa en el velorio de Silvina Luna. “Me pareció muy raro verla ahí, porque la vi muy lookeada y dije: ‘¿Quién es?’. Porque yo conozco a todas las chicas. ¡No sabía quién era!”, comentó.



Sin duda, para Pamela Sosa será difícil despegarse de la figura de Aníbal Lotocki luego de tantos años a su lado y, para colmo, defendiéndolo. “Fue la que trajo todo a la Argentina, que vinieron escapados de Chile”, recordó Ximena Capristo.

Ximena Capristo aseguró que Silvina Luna jamás mencionó a Pamela Sosa.



“Yo me acuerdo que, en ese momento, estaba trabajando con Carmen. Vino con él a una reunión en el teatro donde trabajaba. ¿Ocho años en pareja y no sabés de qué trabaja tu marido?”, planteó Ximena Capristo sobre Pamela Sosa.



“Fue la primera en salir a defenestrar a Silvina cuando salió con la denuncia”, acotó la panelista Nancy Duré. “Dicen que Pamela salió a denunciarlo una vez que no le pasó más el sobre que le pasaba mensualmente”, reveló Ximena Capristo.