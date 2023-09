Wayra Iglesias: "Me emociona mucho esta edición del Cosquín Rock"

Con una cuna mecida por el rock, hija del Tete Iglesias de La Renga y de Silvina Cendón, baterista del trío de rock Q´ Acelga?, Wayra Iglesias es una joven artista que acaba de lanzar su tercer single titulado No hay para siempre.

Este jueves, en pleno festejo y alegría por la confirmación de su participación en el Cosquín Rock 2024, Wayra hizo un show para presentar No hay para siempre. Acompañada de músicos de Ella es tan cargosa y de los vientos de La Renga, la joven artista cantó sus tres canciones Para olvidarte, Huir y el lanzamiento de su nuevo single, además de algunos covers.

En modo padre Tete Iglesias subió al escenario para acompañar a su hija, al igual que el Tanque Iglesias, baterista de La Renga y tío de Wayra.

Wayra Iglesias participará en la edición del Cosquín Rock 2024.

Previo al show, Wayra habló con MDZ y aseguró estar "muy contenta, el videoclip me encantó, es algo distinto a lo que venía haciendo con los dos temas anteriores, así que muy contenta. En cierto punto buscamos destacar la voz, pero igual también las canciones tienen mucha producción, están cargadas de mucha instrumentación, así que me acompañan, pero sí, siempre la idea fue destacar la voz".

"Bueno, mis inspiraciones en general, de donde nacen las ideas, son personales, son cosas que me atravesaron, pero también es en general como una búsqueda. Habla mucho de la incomodidad quizás de vínculos, de situaciones, de momentos y de seguir para adelante. No hay para siempre no es una frase pesimista, lo escribí desde el lugar de darle valor al deseo, que siento que todos en cierto punto tuvimos, de querer hacer borrón y cuenta nueva, pero siento que no existe eso, se empieza de nuevo, pero no de cero, no se puede fingir demencia con todo tu historial", agregó Wayra sobre su nueva canción.

El próximo 10 de febrero será la segunda cita de Wayra en el escenario del Cosquín Rock. El año pasado tuvo su debut en el festival de rock más importante del país, pero en esa ocasión cantó covers.

"Me emociona mucho esta edición del Cosquín porque voy a poder presentar parte de mi disco, así que me emociona un montón y ya tengo ganas de ver qué vamos a hacer. Este año estuve muy nerviosa, pero re bien, lo disfruté a pleno. Estos shows tan importantes llevan mucha carga energética, emocional y de tiempo, así que seguramente esté muy nerviosa", contó Wayra muy suelta y divertida.

Wayra Iglesias cantó junto a la banda de Ella es tan cargosa.

Claro que el sueño de poder seguir creciendo en su carrera y, con la idea de su primer disco ya en agenda, Wayra se imagina quizás compartiendo algún momento con su padre en un show de La Renga. "Me veo sí, va a suceder. Me tienen que invitar, no me puedo autoinvitar, pero sí, obvio, me encantaría".

Previo al festival Equal, Spotify Argentina dio algunas cifras reveladoras sobre el bajo porcentaje de mujeres en la industria musical. Tan solo el 26% de los artistas, 13% de los compositores y menos del 3% de los productores son mujeres.

""Siento que el camino se está abriendo, siento que va a haber una nueva ola de mujeres, que vos vas a ir a un estudio y va a haber una mujer ingeniera de sonido. Lo que pasa es que también los patrones están tan metidos acá que quizás hace un tiempo a una mujer no se le ocurría estudiar eso. También es algo de toda la sociedad, pero también siento que está dentro de las mujeres como cosas que ni se nos ocurrían hacer, que siento que en un futuro se va a abrir. Ya se está abriendo mucho todo, pero bueno, es cuestión de tiempo y va a suceder porque es lo mismo. O sea, ganas y mujeres en la música siempre hubo y siempre va a haber", reflexionó muy centrada Wayra, a sus apenas 19 años.

Sobre sus próximos trabajos, la joven anticipó a MDZ que "vamos a seguir teniendo temas este año y el disco va a salir a principios del año que viene. La próxima canción saldrá en noviembre, pero no lo sé todavía".