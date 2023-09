Una participante de Los 8 escalones sorprendió a Guido Kaczka con la deuda que tiene que pagar

Además de entretener, de aportar un grano a la cultura general con la interesante propuesta de exhibir conocimientos a la audiencia, Los 8 Escalones del Millón también aporta situaciones emotivas, sumamente conmovedoras, que suelen shockear a Guido Kaczka.

En esta oportunidad, una manicura llamada Gabriela avanzó bastante en el juego, incluso logró adjudicarse el derecho de participar por la gala especial que se desarrollará en la que se premiará con un departamento a estrenar en la Ciudad de Buenos Aires.

En el transcurso del programa, la participante se fue soltado, luego que Guido le expresara “sos re tímida”. Y en un momento, el comunicador detectó que sus manos carecían de un diseño, raro por su profesión, ante lo cual le manifestó con mucha amorosidad: “¿Y no te hacés nada vos?”.

De ese modo, Gabriela explicó: “No, es que yo las tenía hechas, pero lo saqué hace dos días y dejé descansar las uñas”. En otro tramo, Guido aprovechó para indagar en el deseo de la manicura sobre el destino que le direccionará a los tres millones en caso de ganar.

Así se produjo la confesión llamativa, muy honesta de Gabriela: “Los tres millones serían por ejemplo para cancelar deudas”. Acto seguido detalló una de las obligaciones peculiares que debe saldar y que causó la sorpresa absoluta de Kaczka: “Del almacén debe $200.000?.

Gabriela reveló que debe 200 mil pesos en un almacén.

Y como si fuese poco, la concursante profundizó: “Encima desde julio me vienen pasando un montón de cosas. Nos robaron el celular a mi mamá y a mí, y se rompió la tele”. Por suerte, ese hecho delictivo no implicó una agresión, ya que aseveró: “Fue un segundo, es tan rápido. Creo que no debe quedar una persona a la que no le hayan robado”.