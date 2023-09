La inesperada revelación de Marixa Balli sobre su presente amoroso: "Estoy muy..."

Marixa Balli es una mujer con un frondoso historial amoroso. La bailarina del Colón tuvo mil amores: salió con Beto Casella, Rodrigo Bueno, Marcelo Tinelli, Martín Bossi y otras figuras del medio y del espectaculo que ella prefiere guardarse. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, a "La Cachaca" no se le conoce pareja.

Y el miércoles 13 de septiembre, de visita en el piso del Bailando 2023, Marixa Balli protagonizó un curioso ida y vuelta con Marcelo Tinelli en el que terminó hablando sobre la realidad de su presente sentimental, una situación que la tiene de lo más contenta y plena.

“Es una mujer hechizante”, la presentó el conductor de América, que en todo momento mantuvo su tono seductor e intimista con su ex amante, a quien llamó “bombona”. Marcelo Tinelli, que anda soltero desde que se separó de Guillermina Valdés y juega con eso en el programa, se tiró el lance y la invitó a ir a un bailanta. Pero ella lo rechazó.

“Estoy cachaqueando, pero no ando haciendo bailantas. Muy ‘xuramesco’ lo mio”, dijo Marixa, en referencia a Xurama, el nombre del local de indumentaria y calzado que tiene en Avellaneda.

Marixa Balli en el streaming del Bailando 2023. Instagram Marixa Balli.

"¿Vos no estas en pareja?", indagó Marcelo, yendo al hueso. “No, en este momento no. Pero estoy feliz así. Uno es feliz, se autoencuentra… se autoreconoce en soledad”, le respondió la panelista de LAM, con una sonrisa pero visiblemente incómoda durante ese peloteo con Tinelli.

Entonces, el bolivarense agregó que él también se siente “completo” estando solo. “En esta soledad en la que habito me encuentro bien, tranquilo. Me reencontré conmigo, con Hoppe, con el Chato”, agregó Marcelo, con humor.

Marixa Balli se descargó por el trato que recibió en el Bailando

Luego de su paso por el Bailando, Marixa se descargó de lleno en sus redes y más tarde en el estudio de LAM. "La verdad no lo disfruté, no me sentí cómoda. Una pena", escribió la morocha en sus historias de Instagram, y posteó una foto con Coti en la cabina de los streamers, con Coti Romero. “Es lo único que disfrute de esta noche, me divertí en el streaming”, dijo.