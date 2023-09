El dato que asustó sobre Wanda Nara y su salud

Desde que estalló la bomba sobre su salud, Wanda Nara eligió correrse del ojo mediático y se instaló junto a sus hijos en Turquía, para estar al lado de Mauro Icardi, su esposo, quien juega actualmente en el Galatasaray.



La conductora, que tuvo una gran performance en su debut en ese rol en Masterchef, prefirió apartarse de los flashes por un tiempo para, muchos aseguran, volver y hablar en profundidad sobre el problema de salud que la aqueja.

Wanda Nara.



Justamente sobre este tema tan delicado, en las últimas horas se conoció un alarmante dato que preocupó a todos, dado que sería un indicador de que la salud de Wanda Nara habría empeorado.



Si bien durante este tiempo que eligió permanecer en Turquía continuó compartiendo contenido familiar e incluso comerciales en sus redes sociales, la mediática entendió que la tranquilidad era su mejor refugio en este momento.



Sin embargo, en las últimas horas se conoció una información que despertó las alarmas de todos, ya que, contrariamente a lo que se podía ver en las redes sociales, no todo iría bien en lo que respecta a su salud.

Wanda Nara.



Sucede que Wanda Nara habría rechazado una importante oferta laboral en los últimos días, con la intención de no desatender a su familia y concentrarse de lleno en su tratamiento médico.



Según comentaron en Crónica, la sorpresiva decisión de Wanda Nara sería una “señal de que las cosas no estarían tan bien”. La mediática aún no habló de su salud desde que estalló la noticia, pero Ángel de Brito adelantó que está esperando el momento propicio para hacerlo.