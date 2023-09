Andy Kusnetzoff confesó a quién le pediría perdón y habló sobre la posbilidad de tener a Lionel Messi en PH

A un día de su regerso a la televisión con PH, Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff se sinceró sobre una serie de temas en una larga entrevista, y entre otras cosas habló de la chance de tener a Lionel Messi al programa y reveló a quién le pediría perdón.

En una larga charla con el periodista Pablo Mascareño de LA NACION, Andy Kusnetzoff explicó respecto a la demora en el regreso de PH, Podemos Hablar a la pantalla chica: "Se fue dando. Me parecía que estaba bueno darle un respiro, incluso también se barajó volver en marzo del próximo año".

Además, Kusnetzoff desmintió que la vuelta de PH, Podemos Hablar tenga que ver con competir nuevmente contra Mirtha Legrand, quien regresa al aire la semana próxima. “Nunca estuvo en duda que PH iba a seguir, pero soy de los productores que creen que un formato hay que cuidarlo para que dure años, porque, si se lo exprime demasiado, hasta que no dé más, un día no dará más”, explicó el conductor.

Por otro lado, Andy Kusnetzoff contó que entre los invitados que no pasaron por PH, Podemos Hablar y que quisiera tener en el estudio se destacan Lionel Messi, Duki, Nicki Nicole y Mario Pergolini.

Lionel Messi, el ilustre invitado que Andy Kusnetzoff anhela para PH, Podemos Hablar. Foto: EFE.

Sobre la posibilidad de tener a Lionel Messi en PH, Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff esbozó teniendo en cuenta que ya tuvo la oportunidad de entrevistarlo a solas: "Sería increíble, hoy parece difícil, pero…".

Luego, Kusnetzoff enfatizó sobre Messi: "Es todo lo que está bien. Su talento está claro, pero la humildad, el trabajo y el compañerismo son únicos. Esta semana fue a Bolivia, sabiendo que no iba a jugar con nuestra Selección, pero quiso ser parte del grupo".

Sobre la conducta de Lionel Messi, Andy Kusnetzoff destacó: “Si su actitud fuese el norte a seguir, andaríamos muy bien, pero no pareciera serlo por cómo y hace dónde vamos. Ojalá Messi quisiera ser presidente”.

Andy Kusnetzoff vuelte a la televisión este sábado con PH, Podemos Hablar. Foto: Captura de video Telefe.

A la consulta sobre la posibilidad de tener en su ciclo televisivo a candidatos presidenciales, Kusnetzoff contestó: "Estamos a tres semanas de las elecciones y tendrían que venir todos para no quedar en un lugar tendencioso, pero es muy poco el tiempo por delante para poder producirlo. No descarto la política en el programa, me gusta, pero tiene que ser parejo y hoy las agendas de campaña son difíciles y el candidato al que mejor le va se guarda para no exponerse".

Con respecto a quién le pediría perdón de sus entrevistados, Andy Kusnetzoff reconoció: "Pediría un perdón genérico a aquellas personas a la que hoy les diría o trataría de manera diferente. Uno aprende y cambia".