Tras haberse separado de Los Nocheros, a qué se dedicará Kike Teruel

Después de haber sido parte por más de 40 años del famoso grupo de folclore Los Nocheros, Kike Teruel se retiró de la agrupación con un emocionante espectáculo en el Movistar Arena el viernes 30 de junio. La despedida del músico tuvo a varios artistas presentes, como Soledad Pastorutti, Ángela Leiva y El Chaqueño Palavecino, por nombrar algunos.

El 22 de enero de este año, Teruel realizó un video en vivo en Instagram (@Teruelkike) para comentarles a los seguidores de la banda la decisión que tomó y que nadie se esperaba.

Kike Teruel en su despedida de Los Nocheros. Créditos: Instagram Teruelkike.

"Mi decisión de retirarme de Los Nocheros responde a un llamado que yo siento de que mi misión de cantar está ya concluida. Cumplí todos mis sueños, todos mis objetivos. Hice todo lo que se puede hacer artística y profesionalmente, junto con la parte personal, porque siempre tuve en el grupo hermanos, amigos y gente que hizo que la pasara muy bien", contó Kike sobre su salida.

Después de haber pasado más de dos meses de su despedida, el cantante busca un nuevo comienzo laboral y ya ha recibido algunas propuestas, una de ellas vinculado al mundo del teatro, en Mar del Plata. Hace algunos días, un importante productor se reunió con el artista para ofrecerle ser parte de una reconocida revista junto a una primerísima figura.

El cantante habló con sus seguidores de Instagram sobre su salida. Créditos: captura de pantalla Instagram Teruelkike.

Y también parece que quiere incursionar en la política: "Me quiero preparar, me parece que no está bueno simplemente por ser una cara conocida lanzarse a la política", declaró Kike a los medios de comunicación.