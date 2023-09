Marixa Balli lanzó un contundente mensaje contra Marcelo Tinelli y el Bailando: "Una pena"

Hace algún tiempo atrás, Marixa Balli y Marcelo Tinelli tuvieron un romance del que nadie se enteró. Si bien la intérprete de La Cachaca negó en varias ocasiones haber tenido una relación con el conductor del Bailando, un día en Los Ángeles de la Mañana (LAM) afirmó que si estuvo en pareja con el empresario, sin dar tanto detalle.

Este miércoles, la cantante Coki Ramírez se presentó en la nueva temporada del Bailando y coqueteó con Marcelo Tinelli. Además, el día martes, la modelo Milett Figueroa debutó en el programa y el presentador también coqueteó con ella. Esto despertó la furia de Balli, que se mostró bastante celosa y enojada en las redes sociales (@Marixaballi).

El descargo de Marixa Balli. Créditos: captura de pantalla Instagram Marixaballi.

"La verdad no lo disfruté, no me sentí cómoda. Una pena", escribió la artista en una de sus historias de Instagram donde aparece junto a Marcelo Tinelli en la pista del Bailando. Asimismo en su perfil compartió una imagen junto a los streamers del programa y expresó que fue "lo único que disfrutó esta noche".

Y es que en el comienzo del programa de este miércoles, el expresidente de San Lorenzo le hizo una pregunta muy picante a Ángel de Brito, jurado del programa: "Ángel, lo que no se es porqué venía contra mí usted. Lo escuché decir 'hoy vamos todos contra Marcelo'".

El apasionado momento entre Coki y Marcelo Tinelli. Créditos: captura de pantalla el Bailando.

"¿Ayer le mandaste un mensaje a Marixa?", le preguntó el conductor de LAM al presentador, a lo que Marcelo Tinelli respondió "dije que era hipnótica". De Brito confesó que Marixa Balli "estaba muy celosa por las promesas a las otras que vienen acá, a Milett y Coki".

"Bueno, pero Marixa no es peruana, no me va a llevar al Machu Picchu. Y a Coki la voy a ver después de 12 años", replicó Marcelo Tinelli. Ángel redobló la apuesta: "¿Vos le decís a Marixa 'bombona'? ¿Estás tan en contacto? Bombona no se le dice a cualquiera." El empresario le explicó al periodista de espectáculos el contexto en el cual había sido utilizada esta expresión y Ángel no se quedó conforme con su respuesta. "Algo pasó, porque Marixa nos decía hoy que le chupa un huevo Coki, que no la quiere ni ver", comentó de Brito.