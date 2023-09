La verdadera historia del amor prohibido entre Abel Pintos y Mora Calabrese

Si bien hoy por hoy el cantante Abel Pintos y Mora Calabrese disfrutan al 100% de su historia de amor, al principio de la relación había un fuerte impedimento: esa historia de amor era prohibida.



En una charla distendida y muy sincera en La Peña de Morfi, Abel Pintos contó cómo fue que comenzó esa relación, dado que cuando se conocieron, Mora Calabrese estaba candada, por lo que hubo que esperar.

Abel Pintos y Mora Calabrese. Foto: @abelpintos.



“Dije: ‘Bueno, listo, ya está’. Varios años después de su divorcio retomamos hablar, aunque tuvimos un montón de idas y vueltas”, reconoció el cantante sobre aquel primer momento en el que el amor tuvo que esperar.



“La forma más certera de explicarle y contarle a ella qué me pasó es que me modificó. Fue hasta el día en que dijimos: ‘Tenemos que arrancar esto. No podemos ser tan pavos los dos’. Y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a comenzar un camino y que ya no nos íbamos a separar”, agregó Abel Pintos.



En la actualidad, Abel Pintos y Mora Calabrese muestran en las redes sociales cuánto se aman y lo felices que son, llevando una vida muy tranquila, junto a Agustín, su hijo que está próximo a cumplir tres años.

Abel Pintos y Mora Calabrese. Foto: @abelpintos.



Sobre cómo se conocieron con Mora Calabrese, Abel Pintos recordó: “Ella es de Resistencia y, de casualidad, fue a acompañar a una amiga que iba por una empresa que era el sponsor de ese festival. Cuando la conocí, algo dentro mío cambió, me modificó”.



Por último, el músico confesó qué fue lo que lo atrapó de ella. “Entonces, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo”, cerró.