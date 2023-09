Bailando 2023: candente reencuentro entre Marcelo Tinelli y Coki Ramírez

Luego de 12 años, Coki Ramírez volvió al Bailando y dejó en claro que la química con Marcelo Tinelli sigue intacta. Así quedó plasmado en el debut de la cantante en la edición 2023 del certamen de baile más importante de la televisión argentina.

"Vamos a presentarla a ella que no la veo hace 12 años", expresó el conductor. Acto seguido hizo su entrada al estudio de América la cordobesa. Al verse intercambiaron palabras al oído, como solían hacer.

"Estamos solteros, disfrutemos", disparó sin vueltas. Cuando el conductor le preguntó qué había sido de su vida, ella respondió: "Vos ya lo sabés, le cuento a la gente. Me escribiste en febrero, ¿te acordás?", agregó.

"Estás buscando pendejitas, no da sugar daddy. Tienen la edad de tus hijas, mi amor. Te he visto coqueteando, yo vi el programa de anoche", le señaló con relación al coqueteo entre Tinelli y Milet Figueroa.

Luego, Ramírez le dedicó a Tinelli "Mi vida sin tu amor" de Cristian Castro, mientras le acariciaba la cara. Cuando finalizó, se acercó a Marcelo y le comentó: "Me gusta hacerte mimitos. Tenés los labios sequitos, a ver, vení". La participante sacó de la cartera manteca cacao y se lo pasó por la boca.

Como era de esperarse, la gente del público comenzó a pedir un piquito y ella lo desafió: "Lo que la tribuna pide hay que dárselo, y más después de 12 años". Pero Marcelo se negó rotundamente.

"Quedate tranquilo que yo no me enojo, vos estás soltero y no sos de nadie. En la vida real te veo súper bien", concluyó antes de pasar a realizar su performance.