Marcelo Tinelli y Tomás Holder quedaron a centímetros de besarse en el Bailando

Este martes en la pista del Bailando (América), Marcelo Tinelli protagonizó un picante momento con Tomás Holder. La situación comenzó tras el ida y vuelta del popular conductor con la madre del participante del certamen, y ambos estuvieron a centímetros de besarse.

Luego de que se diera a conocer que Tomás Holder pidió un cambio de coach en el Bailndo, Marcelo Tinelli sacó nuevamente el tema de la mamá del ex Gran Hermano. "Te acordás que de arriba me decías: '¿querés que baje?'", increpó el líder del Bailando.

Entonces, Holder comenzó a acercarse a Tinelli tocándole el hombro. "No, sin tocar. No quiero que vayas al piso rápido", advirtió el conductor en un juego de peleador. El concursante no le quitó los ojos de encima y siguió acercándose, a la vez que le dijo al astro del Bailando: "Vos y yo nos debemos un café primero".

Lejos de retroceder, Marcelo Tinelli retrucó: "¿Un café primero para qué?". A lo que Tomás Holder respondió: "Y... para hablar de mamá, me parece que no es por ahí".

Marcelo Tinelli y Tomás Holder, muy cerca en el Bailando. Foto: Captura video América TV.

Finalmente, el conductor le remarcó al participante del Bailando: "Yo lo que tenga que hablar de tu mamá, lo voy a hablar con tu mamá". En tanto que Holder culminó con el exabrupto: "Me parece que la leche va a ser para otra persona".