Marcelo Tinelli denunció la amenaza que le hizo Diego Latorre relacionada con el Bailando

Marcelo Tinelli hizo un particular descargo este martes en la pista del Bailando, por la amenaza que le cruzó Diego Latorre relacionada con la participación de su hija Lola en el certamen.

El motivo de la tensa advertencia de Latorre a Tinelli tuvo que ver con el hecho de que la semana pasada él asistió al estudio del Bailando, pero su hija no alcanzó a hacer su performance porque el tiempo de otros concursantes se estiró y hubo que reprogramar la actuación de la joven.

Rápido de reflejos, Marcelo Tinelli decidió hacer pública en el Bailando la amenaza de Diego Latorre. "Hoy he sufrido presiones telefónicas, la verdad que muy fuertes, me ha dejado mensajes agraviantes en el tono imperativo el padre de la chica que va a bailar ahora. Me dijo: 'hoy te pido por favor, nosotros vinimos el otro día, fuimos con la abuela, con todos, y no bailó. Yo te pido por favor no me hagas ir al pedo que sino no voy directamente'. Así que hoy la nena va a bailar en este momento", delató el conductor que le dijo el exfutbolista.

Luego, Marcelo Tinelli agregó sobre la advertencia de Diego Latorre: "Uno de los tipos más buenos y que prepara los más ricos asados en Argentina, el señor Diego Latorre, hoy me amenazó. No quise hacer una denuncia por amenazas acá en la comisaría porque no me corresponde. Pero la verdad hoy estuviste duro, por Instagram y en lo que me dejaste personalmente a mí".

Lejos de retractarse, Latorre remarcó su postura diciéndole a Tinelli en el estudio del Bailando: "Fui duro. Marcelo, si no baila hoy, no vengo más".