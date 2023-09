La tajante decisión de Coti Romero sobre El Conejo Quiroga

Cuando parecía que podía haber una posible reconciliación, estalló el escándalo entre Coti Romero y El Conejo Quiroga, al aparecer pruebas de que le fue infiel con una chica, llamada Nicky Abigail, primero en un boliche y luego en su departamento.



“Sentí que tenía que hablar. Si bien hay gente que no tiene por qué meterse, hay otras personas que la vienen sufriendo con nosotros porque nos conocieron en el reality y quisieran saber también y los entiendo”, dijo Coti Romero en charla con LAM.

Coti Romero y El Conejo Quiroga están separados y no habría vuelta atrás.



“Sobre lo que pasó, cuando me enteré ya se estaba publicando por varios lugares. Obviamente que me dolió muchísimo. No sé bien cómo fueron las cosas. No estoy tan al tanto si fue tan así, cómo fue que pasó”, expresó la correntina. “Yo lo que sé, y estoy segura, es que la chica estuvo en el departamento. Eso sí lo sé”, aclaró.



“Es una cosa re fea para mí. Después de eso, tener que salir a la calle de nuevo es feo. Es triste y a mí me pegó re fuerte. Lo primero, cuando uno veo eso, piensa: ‘¿qué hice mal?’. Es un tema que me re duele y que me hizo re mal”, reconoció Coti Romero.



Sobre una posible justificación por parte de El Conejo Quiroga, la ex Gran Hermano reveló que tomó una tajante decisión. “No hablé con él y lo bloqueé de todos lados porque nosotros sí lo estábamos intentando a diferencia de lo que él dijo, de ese tiempo”, aclaró.

Coti Romero tomó una drástica decisión sobre El Conejo Quiroga.



“Después salieron las fotos y los chats de la chica. Fue una tras otra y me encontré indefensa, llorando en el baño, pero decidí no autoflagelarme más, así que saqué el lado positivo de eso”, comentó Coti Romero.



Por último, ante la pregunta sobre si la separación puede llegar a reverse, la ex Gran Hermano fue contundente. “Esto fue definitivo porque hubo pruebas y confirmó que estuvo en su departamento. Yo voy a tratar de ir por otro lado. Quiero que se entienda de una vez que esto no va y enfocarme en lo mío”, concluyó.