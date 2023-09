Jimena Barón desmintió su separación de una forma muy particular

Un fuerte rumor de separación colmó las redes sociales este miércoles. Fue el propio Ángel de Brito quien confirmó que Jimena Barón y Matías Pall ya no estaban más juntos tras dos años de relación.

Todo comenzó cuando el conductor de LAM (América TV) respondió las preguntas de sus seguidores en Instagram. Cuando le consultaron si Jimena estaba separada, respondió "SI" de forma rotunda.

Tras las repercusiones de la noticia, fue la propia cantante y actriz quien se volcó en sus redes sociales para desmentir la información. Y como era de esperarse, lo hizo fiel a su estilo-

"Che yo no me separé. No lo veo hace 1 mes al culiad* porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así", expresó sumando un emoji de una carita a punto de largarse a llorar.

Luego que la cantante salió a desmentir los dichos del periodista, el propio de Brito recalculó y salió a aclarar sus dichos: "No se separó. Se fue un mes de viaje. Separados físicamente. Sino ya tendríamos más canciones de venganza jajaja".