Romina Uhrig recibió una filosa devolución de Marcelo Polino tras su debut en el Bailando

Este lunes se produjo el promocionado debut de Romina Uhrig en la pista del Bailando (América), y la filosa de Marcelo Polino como integrante del jurado no se hizo esperar.

Con un bajo puntaje general por parte de los responsables de juzgar las actuaciones de los participantes del Bailando, Romina Uhrig siempre mantuvo la sonrisa en el estudio de television, más allá de las críticas adversas a su performance. Sin embargo, Marcelo Polino fue un paso más recordándole a la exdiputada su vínculo con la política.

Con la mirada sagaz que lo caraacteriza, Polino deslizó picante: "Me llamó la atención cómo sonreíste desde que arrancó hasta que terminó, pese a todo lo que pasó en el medio. Ese es el arte de los políticos, se ríen pase lo que pase. Se nota que sos una política de sangre. Se cae el universo y ustedes sonríen igual".

Además, Marcelo Polino cuestionó a las coreógrafas del Bailando por marcale trucos sumamente complicados siendo la ex Gran Hermano una principiante. A la hora de dar su puntuación, el periodista optó por ponerle un 1 a la concursante.

En la previa de actuación, Romina Uhrig le había anticipado a Marcelo Tinelli en la pista del Bailando, que fiel a sus convicciones, votará a Sergio Massa en las elecciones generales de octubre.

"Yo soy peronista y kirchnerista. En la calle tengo buena onda de la gente, re bien. Tenemos que empezar a respetar al otro, después nos quejamos de cómo estamos como sociedad", enfatizó Uhrig en el Bailando sobre el trato que recibe de la gente.

En tanto que sobre quienes tienen más chance a disputarse la presidencia del pís, Romina Uhrig remarcó: "No me gusta Javier Milei, no es de mi agrado, pero escucho y juzgo las propuestas. Prefiero a Patricia Bullrich, pero voy a votar a Sergio Massa".