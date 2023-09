Filtran polémico video de la infidelidad del Conejo a Coti Romero

La escandalosa separación entre Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga sigue dando de qué hablar. Luego que la correntina confirmara que el su novio le fue infiel, ahora se filtró un video donde se lo puede ver al cordobés a los besos con otra mujer en un boliche.

Fue en cuenta de Instagram @gossipeame donde se publicaron las imágenes. "El Cone hará unas semanitas en un boliche que se llama Garden, en las sierras cordobesas. Me cuentan que anduvo a los besos con varias".

En este contexto, anoche los ex participantes de Gran Hermano se vieron las caras en el Bailando 2023. Tras las repercusiones que generó el video, ambos decidieron aclarar la situación.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli saludó a Coti, que se encontraba en la sala de streaming del programa. Según expresó el conductor a la joven se la veía "nerviosa, mal".

El Cone junto a Coti.

Allí fue cuando El Cone lo interrumpió: "Fue un error. No voy a negar algo que está en evidencia. Fue durante un finde que estuve en Córdoba, en un boliche, un poco excedido de copas. Con Coti no estábamos de novios, sí estábamos en comunicación, queríamos retomar la relación", expresó el cordobés. "Estábamos juntos, pero él no quería contarle a la gente, y ahora entiendo por qué", contestó la rubia sin vueltas.

"Se me está echando todo el fardo a mí. Me hago cargo, me equivoqué, y por eso estoy parado acá diciéndote esto. Y yo sí tuve que perdonar, porque vos también estuviste con otra persona", agregó el joven. Pero Coti no fue con vueltas: "Yo no estuve con esa persona. Nosotros no estábamos juntos, por eso llegaste llorando a mi casa, y ahí empezamos de nuevo toda nuestra relación, oculta a los medios. Siempre que una persona se manda una cagada, quiere mandar a otra parte. Te deseo lo mejor".