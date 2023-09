El regreso de Jorge Rial a la pantalla de C5N ya tiene fecha

Mucho se habló en las últimas semanas sobre la posibilidad de que Jorge Rial rescinda su contrato con C5N a la vista de los meses de licencia que se tomó por cuestiones de salud. A la vez, empezó a circular la versión de que el periodista estaba en conversaciones para empezar a trabajar en Telefe.

Sin embargo, Jorge Rial negó que su labor en Argenzuela haya terminado y, en noche del lunes 11 de septiembre, anunció que su vuelta a la pantalla de C5N ya tiene fecha fijada: a inicios de octubre.

Así lo comunicó el ex Intrusos en su cuenta de Twitter: “El lunes 2 de octubre vuelvo a Argenzuela por C5N”. La noticia fue celebrada por su seguidores, que extrañan su presencia en el programa que quedó en manos de su equipo.

Y mientras pasea por Nueva York con su hija Rocío, Jorge se prepara para regresar a la conducción de su programa, al mismo tiempo de que salió a la luz que tiene planes de casamiento con su novia, la autora colombiana María del Mar Ramón.

"Yo tengo contrato con C5N, vuelvo a Argenzuela", había aclarado Jorge Rial, contundente, en diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece). En la misma nota, el periodista señaló que su supuesto pase al canal de las pelotas jamás estuvo en su horizonte.

“Lo de Telefe salió de un rumor, no, nada. Yo tengo contrato con C5N, vuelvo a Argenzuela en octubre. Ya estoy mejor, los médicos me dejaron. No voy a volver todos los días, vamos a hacerlo gradualmente. Al principio parecía imposible volver este año, pero milagrosamente el cuerpo está respondiendo bien", informó.

Jorge Rial con su hija Rocío, de vacaciones en Nueva York antes de volver a C5N. Instagram Stories Jorge Rial.

El rumor de la baja de Jorge Rial de C5N

Cabe destacar que, días atrás, Marina Calabró había contado en su columna de Lanata sin filtro que Rial había hablado con las autoridades del canal que emite Argenzuela para dar un paso al costado.

"Se presentó y les dijo 'chicos, todo bien, rescindamos el contrato, me da calor, estoy cobrando sin laburar'. Él salió de la pantalla a partir de su episodio de salud y el canal le sostuvo el sueldo, el contrato, porque hay una recomendación médica de descanso", contó la periodista en Radio Mitre. Asunto aclarado: Rial vuelve el 2 de octubre.