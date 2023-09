El mendocino que sorprendió al jurado de Got Talent con su particular manera de hacer música

La Provincia de Mendoza es muy rica en materia cultural. No sólo en los teatros y auditorios se encuentran los talentos, sino también en las calles. En cualquier momento del día, y en cualquier rincón de la ciudad, se puede ver o escuchar a algún artista callejero.

Tomás Guiraldez, conocido como "Príncipe del Kerosene", forma parte de aquel grupo de personas que aporta su arte a las calles de la provincia con una inimaginable habilidad: interpreta canciones con un serrucho. El artista siempre asombra a los transeúntes y ahora tuvo la oportunidad de compartir su talento en la televisión, en Got Talent, emitido por Telefe.

Guiraldez fue otro de los mendocinos que se presentó en el concurso de talentos. Créditos: captura de pantalla Got Talent.

Al ingresar a la escenario, el joven se presentó bajo su seudónimo y, ante la duda del jurado, explicó su nombre artístico: "Los padres de mi abuela eran queroseneros. El kerosén, en esa época, era el gas de la época; entonces, la gente que vendía kerosén se llenaba de plata. Se sindicalizaron todos los queroseneros, hicieron una fiesta de fin de año y así como la Fiesta de la Vendimia en mi provincia, o la Fiesta de la Sopaipilla, se elegía una reina del kerosén. Esa reina, ese año, fue mi abuela", comenzó diciendo el joven.

Y agregó: "Al año siguiente, llegó el gas natural a la provincia, el sindicato del kerosén se fue y nunca más se hizo. Entonces mi abuela, hasta el día de hoy, sigue siendo la reina del kerosén, y yo soy el príncipe".

Mirá la presentación del "Príncipe del Kerosene" en Got Talent

El músico se lució tocando en su serrucho el Ave María, pero no logró pasar a la siguiente etapa. Al finalizar su presentación, el jurado le dio una breve devolución.

"Vos sos una especie de showman. Concentrate en tu talento, que es tu carisma y es tu manera de contar frente al mundo. Ese es tu talento, céntrate ahí", fue la evaluación que hizo Florencia Peña en cuanto a su performance.

El artista no consiguió el aval del jurado. Créditos: captura de pantalla Got Talent.

"Aparte del talento, hay gente que busca en toda su vida qué es lo que le hace feliz y qué es lo que lo hace único. A vos eso te hace único, hacer música con un serrucho. Es algo increíble", expresó Emir Abdul.

En las redes sociales, varios internautas apoyaron al joven artista y criticaron la decisión del jurado. "Qué loco este jurado, lo bocharon al tipo que toca música con un serrucho, se supone que es un concurso de talentos"; "¿Por qué le dijeron que no? ¿Acaso no es un talento hacer música con UN SERRUCHO?"; ¡Lo del serrucho es un talento! ¡No me jodan!"; son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter (X)