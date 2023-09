El mal momento de Wanda Nara: uno de sus locales está a punto de cerrar

Mientras Wanda Nara continúa en Turquía junto a sus hijos y a Mauro Icardi, en las últimas horas se conoció una mala noticia para ella en el plano profesional: uno de sus locales estaría a punto de cerrar.



Sabido es que la mediática logró construirse una carrera también como empresaria, en la cual le maneja la carrera a su marido, Mauro Icardi, y en la que también se lanzó como emprendedora.

Wanda Nara estaría pasando un mal momento profesional.



Hace ya tiempo inauguró Wanda Nara Cosmetics, una línea de make-up, a la que le fue sumando cápsulas, una de ellas en el Shopping Abasto, el cual abrió hace tan solo unos meses. “Hoy con este look me voy al local y voy a sorprender a alguien. Voy a ser una vendedora infiltrada. ¿Me van a descubrir? La pregunta es: ¿me van a reconocer o no?”, anunciaba en aquellos días Wanda Nara.



“Siempre fue mi sueño. Quería llevar y crear mi marca en la Argentina. Mi hermana me impulsó y, sobre todo, me ayuda, al no estar en el país no es fácil. Pertenezco a la misma familia que está Zaira. Ella me presentó a sus socios. Es un proyecto que estamos haciendo juntas”, comentó luego, muy feliz por el lanzamiento.



Sin embargo, no todo parecería ir bien en su negocio, dado que en las últimas horas la cuenta de Instagram @gossipeame reveló que el local que Wanda Nara había abierto con tanto entusiasmo en el Alto Avellaneda estaría por cerrar.

Estaría a punto de cerrar un local de Wanda Nara.



“Me llegó que parecería ser que cierra el local de Wanda Cosmetics en el Alto Avellaneda. ¡Ya habría pedido la baja! Abrió en abril de este año, ¿no? Parece que la crisis nos pegó fuerte a todos”, publicó Pochi.



Sin embargo, un usuario de Instagram le puso algo de claridad a la cuestión y explicó la verdadera razón del cierre del local. “Wanda dijo que era un local sólo por un mes. Y que como fue medio furor lo dejaron unos meses más”, contó.