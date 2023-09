Premian el filme sobre la vida del periodista mendocino Sebastián Moro, asesinado en Bolivia

El filme "Sebastián Moro, el caminante", coproducción argentina-boliviana dirigida por María Laura Cali, ganó dos premios en el Primer Festival de Cine de la Provincia de Buenos Aires (Ficpba), una semana en la que además obtuvo un la declaración de Interés por parte de las Cámaras de Diputados de Mendoza y Buenos Aires.

La película propone una investigación sobre el asesinato del periodista mendocino Sebastián Moro en Bolivia en 2019. Se impuso en el Ficpba como Mejor Documental en la Competencia Internacional de Largometrajes y su realizadora Cali mereció el Premio Género DAC a la Mejor Directora Argentina.

María Laura Cali, directora del laureado film que el próximo mes se estrenará en Bolivia, habló este lunes en MDZ Radio y contó: “Obtuvimos dos premios importantísimos que para nosotros son fundamentales para apoyar la búsqueda de memoria, verdad y justicia que lleva la familia”.

“Yo lo conocí a Sebastián en octubre de 2019 cuando estaba presentando mi anterior documental. Él me entrevista días antes de las elecciones en Bolivia. Me cuenta su historia, me conmovió, era lo que yo contaba en mi anterior documental, los despidos masivos del macrismo. Tuvimos muchísima afinidad, quedamos en vernos”, recordó.

“Sabíamos que la elección iba a ser muy difícil, lo que no me imaginé fue la violencia con la que efectuaron grupos de choque y la tortura”, expresó Cali y agregó: “Sebastián amanece la noche del Golpe con golpes en su cuerpo y muere días después en un hospital de La Paz. Él se había ido a Bolivia buscando un futuro mejor, enamorado del proceso de cambio del Socialismo y lejos de encontrar su lugar, la muerte lo encontró a él”.

Sebastián “se quedó hasta último momento informando lo que sucedía”. El documental tiene los audios originales del periodista.

“Me pareció sumamente injusta la historia de Sebastián”, reflexionó Cali y contó que “la familia está llevando a cabo una causa internacional de pedido de justicia. El documental ha ayudado para activar la causa”.

“Ha sido declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados de Mendoza y también en la provincia de Buenos Aires”, cerró.