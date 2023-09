Wanda Nara reveló cuándo hablará de su problema de salud

La salud de Wanda Nara sigue generando preocupación entre sus seguidores. La conductora se encuentra en Turquía junto a su familia debido a las obligaciones laborales que su esposo, Mauro Icardi, tiene con Galatasaray.

En este contexto, la mediática respondió preguntas en las redes sociales de sus fanáticos y sorprendió al referirse a su enfermedad. "Vas a contar cuál es tu problema de salud, creo que también sirve para ayudar a otros que atraviesan lo mismo", le preguntó un usuario. "Sí, solo por eso", contestó, confirmando que en cualquier momento dará detalles de su salud.

Por su parte, otro seguidor fue un poco más crítico: "Por qué mentiste con lo de tu enfermedad". Esta afirmación despertó una profunda reflexión de parte de Wanda: "Por suerte son pocos pero qué bajo que alguien pueda poner en dudas o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones".

"Simplemente aclaré una situación personal que expusieron. Y que al hacerse pública, repito no por mí, mucha gente que por suerte es mucha y me quiere bien quieren saber qué es y cómo estoy", agregó. "Algún día contaré, por gente como esta es que a veces dudo", concluyó.

Recordemos que a principio de agosto, Wanda dialogó mano a mano con Cristina Pérez y Rodolfo Barili en Telefe Noticias (Telefe). Durante la charla la empresaria se refirió a su estado de salud y el diagnóstico que enfrenta.

"Fue un shock para toda la familia. Fue muy de golpe. Dudo en hablar o no del tema. Hay veces que la gente te juzga, que piensa que no es real si lo hablás o que no es tan serio. Cuando esté más fuerte o sienta que lo puedo contar, lo voy a hacer. Me hubiera gustado que fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto", expresó.