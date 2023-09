Ángel de Brito aclaró qué pasó el fin de semana entre De Paul y Tini

Por un motivo u otro, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel están en boca de todos. En esta ocasión, dio que hablar la visita del jugador a Argentina y un posile reecuentro con la cantante. Sin embargo, Ángel de Brito se encargó de contar toda la verdad.

Lo cierto que es hace tiempo está rondando el rumor de una posible reconciliación de la pareja, que se separó hace un mes luego de casi dos años de amor. ¿Los motivos? Aún no están nada claros, ya que algunas versiones afirman que fue por la distancia, otras por celos hacia Camila Homs y aparecen otras que confirman que la cantante no llegó a aceptar que el futbolista tuviera dos hijos, pero esta Tini Stoessel desmitió cada una de ellas.

Se filtró un rumor de posible reconciliación entre los mediáticos

También es sabido que se vinculó a la cantante, hace poco más de una semana atrás, con un reconocido actor brasileño luego de verlos muy cerca en una fiesta en España. Se trata de André Lamoglia, quien saltó a la fama gracias a su participación en la serie juvenil 'Élite' de Netflix. No obstante, tras estos dichos, ninguna de las dos partes salió a aclarar. Tampoco se sabe mucho de la vida privada de Rodrigo De Paul.

Pero sí se supo, según aseguró en una charla con Ángel de Brito tiempo atrás, es que: “Hay mucho mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre (la separación) ni nada. La verdad que creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y las cosas que dijeron”.

Además, el pasado jueves la Selección Argentina jugó ante Ecuador por fecha de Eliminatorias en nuestro país, por lo que el delantero estuvo por estos pagos y fue Twitter, la red protagonista donde comenzaron a surgir comentarios sobre De Paul pasó la noche en la casa de Tini Stoessel y los fans de la pareja se ilusionaron con que se hayan arreglado.

No obstante, Ángel De Brito quien se encargó de contar toda la verdad acerca de este encuentro y dejar bien en claro qué pasó realmente.

Ángel De Brito desmitió reconciliación entre Tini Stoessel y De Paul

"No hay reconciliación", se lee bien claro en un tuit que emitió 'El ejército de LAM' y desdibujó la felicidad de los seguidores de la pareja. Lo que pasó fue que "De Paul ayer desayunó con Fran Stoessel, en la casa de los padres. Tini no vive ahí hace mucho. Y no estaba tampoco", según informó el periodista.

Y cortó con todo tipo de especulación: "Hoy se va a Bolivia y durmió siempre en el predio de la AFA. Alejandro y Fran fueron a verlo al partido en la cancha con la familia de él. FIN DE LAS NOVEDADES.