Los sorprendentes mensajes de Magnolia, la hija de La China Suárez

Visiblemente orgullosa como madre, La China Suárez habló de su hija Magnolia, a quien definió como “una niña muy especial y conectada”, revelando, además, sorprendentes mensajes que le envía habitualmente.



Todo surgió cuando, en un vivo de Instagram, la actriz y cantante relató n momento de altísima tensión que vivió junto a ella en el barrio donde vivían antes. Allí, comenzó a revelar la increíble personalidad que ya va construyendo Magnolia.



“Una vez entraron a robar al barrio en donde vivíamos, en la casa del vecino. Me desperté y Magnolia me dijo: ‘Mamá, ¿sabés qué soné anoche? Que Dios y que los ángeles cuidaban la familia y la casa”, contó La China Suárez sobre su hija.



“Al ratito llego un mensaje de la admiración diciendo que habían robado en la casa del vecino”, agregó La China Suárez en ese vivo de Instagram, en donde había una enorme cantidad de seguidores conectados.



“Es una niña muy especial y está conectada con todo. Es increíble lo de Magnolia. Y lo bueno es que tiene padres que están atentos a eso y lo validan”, aseguró la actriz y cantante sobre la hija que tuvo con Benjamín Vicuña.

La China Suárez y su hija Magnolia.



Asimismo, diferenció esa conexión con la que ella tuvo cuando era una niña con su madre. “Mi mamá es escéptica y si yo le hubiera dicho algo así, me hubiera dicho: ‘Seguí soñando’. A mí me encantaría escucharla”, sostuvo.



Por otra parte, La China Suárez reveló los sorprendentes mensajes que le envía Magnolia. “Otra noche, yo estaba muy triste, tenía la autoestima por el piso. Tenía roto el corazón. Llegué, ella estaba durmiendo en mi cama. Se sentó y me dijo: ‘Mamá, ¿vos sabés que sos la más linda del mundo y que te amo?’. Era todo lo que necesitaba escuchar. De esos, me pasan todo el tiempo”, cerró.