Flor Peña adelantó detalles de la fiesta de 15 años de su hijo Juan

En los últimos días se generó una enorme sorpresa cuando Florencia Peña reveló que le festejará los 15 años a su hijo Juan, algo que no se acostumbra a hacer en la Argentina, pero que podría significar un antes y un después.



Socialmente, pareciera no estar demasiado aceptado que los varones festejen sus 15 años, algo que está mucho más asociado a las mujeres. Sin embargo, Juan está muy convencido. “Fue más que nada una idea de mi madre. Ella me dijo de hacerla y yo en base a eso dije: ‘Me copa mucho esta idea’. Y ahí empezamos a crear y llegamos a lo que es hoy”, dijo en LAM.

Florencia Peña y su hijo Juan, que festejará sus 15 años.



Por su parte, Flor Peña, en una charla con Infobae, contó cómo logró derribar cualquier tipo de prejuicios acerca de estas cuestiones que, según confesó, también representaron un desafío para ella como madre.



“Iba a la escuela con pulseras, anillos, carteras mías y glitter. Un día se fue disfrazando de conejo con un traje rosa que era un pijama. Y yo como soy una madre libre, siempre hablaba de las consecuencias de los actos y le dije: ‘Mirá, Juan, te va a pasar esto. Vas a llegar a la escuela y te van a hacer volver y te van a explicar que eso que estás haciendo está mal, pero vos bancate la que venga’”, contó la actriz y conductora.



“Cuando volvió a casa me dijo: ‘Mamá, mañana vamos todos disfrazados de pijamas”, agregó Florencia Peña. “Mi terapeuta me dijo: ‘Mirá, Flor, tus hijos están a la altura de ser tus hijos. Vos tenés que estar a la altura de ser su mamá. Y ahora vas a hacer la joda de los 15”, añadió.

Florencia Peña y su hijo Juan.



Por último, Florencia Peña sacó a la luz cómo fue esa charla en la que ella y su hijo Juan consensuaron en que era una buena idea celebrar los 15 años, para que, además, otros se animen a hacerlo y poder romper con un concepto social.



“Fue muy genial porque vos sabés que nosotros somos una familia muy disruptiva. Entonces, vino mi hijo Juan, que está recontra loco y me dice: ‘Mamá, yo quiero decirte algo: ‘A mí me gustaría que charlemos de por qué los hombres no podemos tener nuestra fiesta de 15’. Y yo le digo que no entendía por qué no podría tenerla. ‘Bueno, entonces, me gustaría incentivar a otros a que la tengan’, le dije. Bueno, así que ahí vamos”, concluyó la actriz.