Quién fue el último novio de Mónica Gonzaga, la actriz ícono de los años 80

Mónica Gonzaga es un ícono de la televisión de los años ochenta y mujer de grandes amores del mundo de la farándula y la música, entre ellos, Julio Iglesias y Cacho Castaña. Sin embargo, su último novio provino de un ámbito completamente distinto, el del análisis político.

Hablamos de Rosendo Fraga, el analista político que dirige el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría y es consultor de la Fundación Mediterránea, la Asociación de Bancos Argentina y el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, entre otras entidades.

Mónica Gonzaga y Rosendo Fraga en las playas de Punta del Este, en 2009.

Su historia de amor nació en el verano de 2009, en Punta del Este y gracias a amigos en común, y se extendió hasta 2011, cuando Mónica Gonzaga anunció que habían decidido separarse de común acuerdo. “Yo tengo un nene de 13 años y Rosendo tiene muchos viajes y vida social y no podía acompañarlo”, contó la actriz, en septiembre de ese año.

Desde ese momento, Mónica no volvió a enamorarse y hoy da a entender que no es fácil engancharse nuevamente con un hombre. “Salgo muy poco, mi última pareja fue Rosendo. Creo que con el paso de los años vas prescindiendo de las parejas”, contó la ex “chica Olmedo” en una nota que brindó al diario La Nación.

Mónica Gonzaga tenía 50 años y Rosendo Fraga 56 cuando empezaron su relación.

A pesar de sentirse bien de esta manera, la actriz dio a entender que le deja la puerta abierta a conocer a alguien. “Por ahí me gustaría tener un compañero con quien conversar cosas que hoy charlo con mis amigas, por ejemplo. Pero no me veo conviviendo otra vez”, aclaró.

Es que, en cuanto Gonzaga y Rosendo Fraga se conocieron en una cena organizada por Cecilia Zuberbühller en el balneario uruguayo, la conexión pasó por la comunicación. Así lo contaba ella, apenas días después del flechazo, en una nota a la revista Gente.

Una historia de amor inesperada

"Apenas empezamos a hablar, sentimos una atracción muy fuerte. Al otro día volvimos a vernos, y al tercer día también, y bueno, aquí estamos", se sinceró Mónica en ese momento, cuando su entendimiento con Rosendo Fraga era total: "Parece que lleváramos juntos mucho tiempo".

El idilio duró tres años hasta que no dio para más. Y hoy, enfocada en sus nuevos proyectos laborales, como la serie Barrabrava, Mónica Gonzaga opina que no es fácil encontrar hombres de su edad que le gusten. Mónica Gonzaga y Alberto Olmedo en los años 80. Instagram Mónica Gonzaga.

“La mayoría de los tipos argentinos de mi edad están achacados o no se arreglan nada. Cuando estaba en Roma, veía los hombres mayores coquetos, con ganas de disfrutar la vida. Están buenos los tanos”, opinó en octubre de 2022, once años después de terminar con Fraga, su último novio.