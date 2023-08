Las dos versiones cruzadas sobre la razón por la que Julieta Poggio no estará en el Bailando

Durante buena parte de 2022, Julieta Poggio se convirtió en una de las figuras ascendentes más seguidas por su participación en Gran Hermano (Telefe), la influencer llegó a la final del popular reality y tras la finalización del programa, le llovieron ofertas laborales. Sin embargo, y a diferencia de otros excompañeros de la famosa casa, la gran elegida del público optó por no subirse al regreso del Bailando (América) a la televisión; y hay dos versiones cruzadas sobre su ausencia en el certamen que comienza próximamente.

Por un lado, Nancy Duré aseguró en Socios del Espectáculo (El Trece) sobre los motivos por los que Juieta Poggio no será parte del Bailando: "Julieta no quería ir al Bailando, ni continuar en la tele, porque quería ser actriz".De hecho, la joven se sumó al elenco de la nueva obra teatral de José María Muscari, Coqueluche, con la que la emergente figura desembarca en calle Corrientes.

Tras su paso por Gran Hermano, Julieta Poggio se convirtió en una de las figuras del momento. Foto: Instagram @poggiojulieta.

Sin embargo, Virginia Gallardo ofreció un contrapunto en el menciondo ciclo de chimentos sobre la razón por la que Julieta Poggio no estará en el Bailando. "No, al Bailando no lo permitió Telefe porque ella estaba chocha por ir ahí y no está mal porque es lo que ella ama hacer", remarcó la panelista.

Por su parte, Duré no retrocedió en sus dichos sobre la decición que Poggio de no aparecer en el Bailando. "Telefe podía tener los derechos, pero bien que Marcelo Tinelli estuvo gestionando todos los personajes que él quería tener. Si él hubiese querido tener a Julieta Poggio lo hubiera logrado pero ella quería hacer teatro", enfatizó la periodista.

Finalmente, Gallardo se quiso quedar con la última palabra sobre la razón de la baja de Julieta Poggio al Bailando y argumentó: "Yo creo que una cosa no quita la otra. Si a Juli Poggio, hoy, siendo la chica del momento, se le paga lo que vale yo creo que hubiera estado. El Bailando es su profesión, ella baila de toda la vida".