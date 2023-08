La revelación de Carina Zampini sobre la interna con Paula Chaves en Pasaplatos

Hace unos meses, Carina Zampini volvió a la conducción con Pasaplatos, el programa que sale de lunes a viernes en las tardes de Canal 13. Luego, inesperadamente para ella, se anunciaba que Paula Chaves estaría al frente de la edición famosos.



Fueron dos semanas en las que la modelo condujo una edición especial del reality gastronómico. En ese marco, se habló de un supuesto malestar de la actriz y conductora principal.

Carina Zampini y Paula Chaves.



Luego de aquella fugaz edición, Carina Zampini volvió a quedar única conductora del programa de Canal 13. Ahora, en una charla con Implacables, la presentadora fue consultada sobre aquella polémica situación.



“No hubo nada y yo lo hablé con Pau. Quería que ella estuviera tranquila, que supiera que no tenía ningún problema con ella. Son cosas que salen. No importa. No sé a quién le sirve”, aclaró Carina Zampini.



“Yo se lo que hago y trabajo hace casi treinta años. Sé cómo soy y cómo laburo. Pero sí me interesó hablarlo porque ella entró a hacer un programa, que era un especial, con el mismo equipo que yo trabajo todos los días y me interesaba que pudiera disfrutar del laburo y que no estuviera condicionada”, agregó la conductora.

Asimismo, sobre estos primeros meses de regreso a la televisión, Carina Zampini contó cómo se siente en la conducción de Pasaplatos y respondió si suele comer mientras hace el programa.



“Yo me divierto. A mí me encanta laburar. Es un muy lindo equipo y todos los famosos que están participando de esta temporada tienen la mejor onda, así que es muy divertido. Igual acá no como porque lo prueban los chefs y, además, me cuesta comer mientras trabajo”, cerró.