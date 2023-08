Valeria Sampedro mostró a su hija en TV por primera vez

Valeria Sampedro conmovió a todos los presentes cuando apareció con su hija recién nacida. La periodista, muerta de amor, compartió su alegría con los televidentes y compañeros del canal por tener en sus brazo a Martina, la nueva integrante de su familia.

En su momento, la ex compañera de Sergio Lapegüe contó en vivo: “Quiero a todos juntos primero para que me den la bienvenida y queremos contarles algo también. Les querés contar algo que yo ya sé, pero que el equipo no. Tenemos un nuevo integrante en Sábado en TN... Una nueva integrante... Todavía no tiene nombre y está dentro de mi panza”.

Posteo de Valeria tras el nacimiento de su hija.

Y agregó: “Es familia ensamblada entonces hay que consensuar un nombre y tenemos que estar todos de acuerdo. Hay una disputa familiar. Claro, deporfirpo -dijo en referencia a la cuenta de Instagram donde su hijo habla de deportes- quiere que sea de Vélez. Pero el padre es de Huracán”.

Ya cuando la nena llegó al mundo, el 25 de julio, expresó en sus redes sociales: “Y una que se dedica a poner en palabras sucesos, de pronto queda muda de la emoción. Perpleja ante la pequeñez más extraordinaria: mi bebé”. Tras escribir eso al comienzo del posteo, agregó, a pura emoción: “Martina Bonomo, bienvenida al mundo. Estamos explotados de amor. Con ellos todo fue amoroso y más fácil”.

Cabe recordar que Martina sería su segunda hija, ya que tiene a Julián, de 11 años. En cuanto a cómo fue el parto de la pequeña, confesó que tuvo que adelantarlo por recomendación de los doctores. Claramente nació por cesárea, pero por suerte, todo salió bien y se supo que el peso que tuvo fue dentro de los estándares esperados, 2.6 kg.

Sampedro mostró a su hija en el noticiero.

En cuanto a presentar a su niña en sociedad, Valeria dijo: "Estoy bien. Es otro mundo, es una conexión con una persona que depende totalmente de vos. Revivir eso que había vivido con Julián hace 12 años, en otra etapa de mi vida, con otra edad y ahora esto, es un flash. Es muy emocionante, muy lindo”.

Para cerrar, ya que estaba al borde de las lágrimas, sumó: "Es cierto, lo dicen casi como una frase hecha, ‘¿el amor se reparte o se duplica?’, y vos decís ‘no, yo no tengo que repartir el amor que ya tenía’. Lo que pasa es que te aparece otro nuevo, inesperado, en el sentido de que no sabés qué vas a sentir”.