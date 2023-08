Fabiana Liuzzi contó cómo es el colegio especial al que va el hijo de Luis Ventura

Fabiana Liuzzi atraviesa un presente movilizante, a raíz de la postura de retornar a los medios, principalmente a aceptar las invitaciones a los programas de televisión. En ese raid, la actriz explicó las singularidades de la enseñanza que le brinda a su hijo Antoñito.

La cordobesa y Luis Ventura se convirtieron en padres del niño de ocho años, que transita por una condición específica, que es la encefalopatía crónica no evolutiva, de la que se ocupan con mucho amor, mucha dedicación. Dentro de las particularidades se encuentra el método de aprendizaje.

En una entrevista en Nosotros a la mañana, el ciclo matutino de El Trece, Fabiana habló con el corazón en la mano sobre Antoñito y sostuvo: "Estoy orgullosa del hijo que tengo y lo muestro al mundo sin ningún tipo de traumas, pruritos. Él muy rara vez se enoja, es un guerrero. Cuando va a la clínica lo aman, llega y expresa todo su amor".

Así, Liuzzi se sumergió en el colegio de su hijo, que posee ciertas características distintivas y contó: “Es sumamente completo el instituto y la calidez de las personas. Desde la directora Marcela hasta la secretaria que te recibe, todos son gente excelente".

En cuanto a más detalles de esa institución educativa, la mediática amplió: "Eso me da seguridad como mamá. No importa si un hijo tiene un diagnóstico o no, cuando una madre va a la puerta de un establecimiento y ve algo que no le gusta le da intranquilidad".

Ventura con su hijo Antoñito.

Asimismo, Fabiana se refirió a otro tipo de terapias que lleva a cabo el hijo de Luis Ventura: "Él tiene todo tipo de terapias. Tiene fonoaudiología; TO, que es terapia ocupacional; lo ayudan a trabajar motrizmente, le hacen hacer ejercicios en un gimnasio".