Cruce inesperado: Pepe Cibrián sepultó a Julieta Poggio de Gran Hermano

Julieta Poggio se transformó de un día para otro en una figura del mundo del espectáculo. La finalista de Gran Hermano 2022 continúa capitalizando la gran exposición que significó su participación en el exitoso reality de Telefe. A tal punto que hoy forma parte del elenco de Coqueluche, la nueva obra teatral de José María Muscari.

En este contexto, Teleshow publicó una entrevista este fin de semana que tiene como protagonista a la joven mediática. Entre las repercusiones apareció Pepe Cibrián, quien se mostró en desacuerdo con el reportaje. Y así lo expresó en sus redes sociales.

Cartel de Coqueluche.

"¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Ella es la nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por una vocación, qué hacen?", comenzó expresando.

Luego, apuntó contra Julieta: "Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? Terrible futuro y casi presente del teatro argentino".

Tras las repercusiones de sus dichos en Instagram, Cibrián ratificó su postura durante un móvil con Intrusos (América). "No tengo nada en contra de esa chica, no la conozco. A lo mejor es talentosa. Pero no es culpa de ella. El terrible problema es que el mérito que tiene esta chica, hasta ahora, es que salió de Gran Hermano. Y que le dieron el Oro. Gran Hermano ni siquiera es nuestro, viene de afuera, no es un éxito, es una cosa circunstancial y su éxito es de rating. Esta chica, por estar en ese programa, que sea protagonista", comentó sin vueltas.

"Yo no estoy en contra de ella, ¿qué culpa tiene? Thelma Biral se rompió el alma para hacer Coqueluche 10 años seguidos. ¿Cómo no me voy a indignar? Sí me indigno. Si vengo de luchar la vida entera. La lucha no es eso, el llegar no es eso. La lucha es Thelma Biral. Yo vengo de esa raza, soy de los últimos mohicanos. ¿Me van a decir que esto es el teatro? No me jodan. Esto no es el teatro. Es una cosa de hoy, que ojalá pase", concluyó contundente.