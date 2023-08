Qué dijo Jorge Rial sobre la teoría de Luis Ventura y los dobles de Luis Miguel

Es sabido que Jorge Rial tiene en su lista negra a Luis Ventura con quien supo tener una fuerte relación tanto amistosa como laboral pero que se rompió por varios motivos luego de largos años juntos en Intrusos.

Desde hace tiempo, algo así como seis temporadas, que no se los ve más en el mismo ambiente televisivo y rara vez comparten lugares y eventos. Por lo que el vínculo definitivamente está roto.

Jorge Rial y Luis Ventura en sus épocas doradas

No obstante, en las últimas horas el periodista y conductor de “Argenzuela” se burló públicamente de su examigo. Fue en su cuenta de Instagram que eligió despotricar contra Luis Ventura. ¿El motivo? Este último deslisó una teoría en la que asegura que Luis Miguel no es quien está dando sus shows en Argentina.

Es que El Sol de México está llevando a cabo su nueva gira "Luis Miguel Tour 2023" en nuestro país donde dictará 10 fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires y, obviamente, sus fans, que deliran con cada interpretarción del cantante, agotaron todas las jornadas.

Pero lo que sucedió con Luis Ventura fue que aseguró que la madre del mexicano está internada en un neuropsiquiátrico porteño por lo que Luis Miguel no es quien está arriba del escenario en cada show.

A ello se subió Jorge Rial que, en su perfil de Instagram, compartió un tuit de Luis Ventura y le agregó 77 emojis de caritas riéndose. No tardaron en llegar los comentarios de los usuarios apoyando la burla del periodista: “En esta te doy la razón. Es un delirante y alta obsesión tiene con Luis Miguel”; “La misma familia de la mujer lo desmintió. Este hombre ya no sabe qué hacer para seguir vigente”; “Amo fuerte a Ventura y la obsesión que tiene con Marcela Basteri. SO VO”; “Así y todo le creo más a él”, fueron algunos de los más vistos.

El posteo de Jorge Rial burlándose de Luis Ventura

No falta ocasión para aumentar la rivalidad entre ambos periodistas que tan bien se han sabido llevar hasta el punto de ser socios.

Pero la magia se rompió tiempo atrás y ni cenizas quedaron. Tal es asi que llevaron hasta lo más impensado: El próximo 8 de agosto, Luis Ventura y Jorge Rial se enfrentarán en Tribunales.