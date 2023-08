Nico Vázquez contó de qué manera se hizo amigo de Lionel Messi

Nico Vázquez es una de las pocas personas, fuera del fútbol, que puede presumir tener una amistad con Lionel Messi. Ante la duda de todos de cómo generó tal vínculo, el actor se animó a dar detalles de su primer encuentro. Además, reveló que Adrián Suar lo aconsejó para ganarse el cariño del 10.

El artista estuvo invitado a Poco Correctos, el nuevo programa que llevan adelante el Pollo Álvarez y el Chino Leunis, para hablar sobre el gran éxito que está siendo su obra de teatro, como también su relación con Gimena Accardi. Pero los conductores aprovecharon para indagar sobre el delantero campeón del mundo.

Nico Vázquez se hizo amigo de Lionel Messi en 2012.

En realidad, todo empezó cuando el invitado hizo una comparación de su trabajo con el del futbolista y los logros que cosecharon a lo largo de su carrera, cada uno en su ámbito obviamente. Si bien dijo que a la historia la contó un millón de veces, procedió a refrescarle la memoria a aquellos que no la recordaban.

“Nos tenemos mucho amor, construimos una amistad. Compartí momentos importantes y me gustaría estar más en el día a día, nos queremos muchísimo. Nuestro primer encuentro se dio de casualidad porque una marca de deportes me llama por un partido que íbamos a jugar con Brasil en Nueva York”, comenzó.

Y agregó: "No tenía ni idea dónde era Nueva York, yo estaba en Nueva Jersey y ahí me indicaron que estaba a 10 minutos, era un ignorante. Me dejaron entradas para el partido y la empresa sabía que amaba a Messi desde que tenía 17 años, así que cuando llegué me dijeron que el Enano (por Messi) sabía de mi presencia y si quería saludarlo. Yo como cabulero le dije que no sabía si saludarlo porque jugábamos contra Brasil”.

A pesar de la distancia, Nico reveló que siempre está en contacto con Lío.

Con respecto a la petición que le hizo Suar en la primer cena con Messi, Nico narró: "Adrián me contó que Messi le habló de mí y le dijo que me invite a una cena donde iban a estar varias personalidades famosas. Entonces recibí esa invitación y pasó algo re loco: yo estaba ahí... y saben que no soy tímido”.

“Adrián me dijo que no hablara tanto y que él me avisaría cuándo entrar y cuándo no... Hice el personaje de mudo durante toda la reunión y Leo se sentó enfrente mío y ahí empezamos a hablar, fue extraordinario. Una vez que terminó la reunión, me saqué una foto e intercambiamos los números de WhatsApp, me temblaba todo”, cerró.