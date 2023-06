Adrian Suar sorprendió al contar cómo terminó su relación con Marcelo Tinelli

Mucho se habló después de la salida de Marcelo Tinelli de Canal 13 para irse a América. Los rumores sobre una relación completamente rota y sin vuelta atrás con Adrián Suar eran cada vez más grande.



Sin embargo, el Gerente de Programación de Canal 13 decidió romper el silencio para contar la verdad sobre los motivos de la salida del conductor y también para aclarar cómo quedó la relación personal entre ellos.



Adrián Suar habló sobre este tema en LAM, donde Ángel de Brito le preguntó, sin vueltas, si se habían peleado con Marcelo Tinelli. “No, para nada. Podríamos haber terminado a los tiros, pero no. Quedó todo bien y, la verdad, jamás tuve un problema fuerte con él. Fuere, jamás”, aclaró.



“Después del Canta Conmigo Ahora sentí que teníamos que parar. En mi opinión, era una pausa por lo menos de un año. Yo lo quería para septiembre de 2023. Se lo dije y él lo tomó como pudo”, explicó el Gerente de Programación de Canal 13.



“No fue mala leche mía, peor yo para el primer semestre tenía la tira. Después la tira mía no me funcionó y a él le surgió la posibilidad de firmar con América”, agregó Adrián Suar sobre la salida de Marcelo Tinelli.



En ese contexto, Adrián Suar se refirió al plano personal, a cómo fue siempre su relación y cómo quedó ahora, cuando muchos podrían especular con un posible resquemor entre ellos por cómo terminó el vínculo laboral.

“No somos amigos. No tenemos relación cotidiana, pero es alguien al que le tengo aprecio, mucho cariño, porque somos parte de una época de la televisión muy picante”, comentó el actor y productor.



“Profesionalmente, a Marcelo es difícil tenerlo. Te pide. Es un pedidor serial. Él saber que es así: quiero, dame, pido. No soy generoso cuando pide. Bueno, un poco sí. No soy conflictivo en los tratos. Alguno que otro habré tenido, pero no demasiados”, cerró Adrián Suar.