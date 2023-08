El desconsolado mensaje de Coco Sily luego de que "Caramelito" Carrizo lo dejara

A poco tiempo de anunciar públicamente su flamante relación, la historia de amor entre Coco Sily y "Caramelito" Carrizo llegó a un repentino final, y el humorista compartió su sensación de desconsuelo por la resolución de este romance.

En su despedida de Nosotros a laa Mañana (El Trece), Oscar González Oro habló sobre la situación de Coco Sily, y su tristeza por la decisión de "Caramelito" Carrizo de dar por terminada la relación. "Coco es mi hermano, para en mi casa en Uruguay con los hijos, me dicen tío, pero sé que está triste, hablé ayer", contó el conductor.

Luego, González Oro dio a conocer el diálogo que tuvo con Sily. "Déjenme que les lea el chat, no es una infidencia, porque es mi hermano. 'Te amo, negrito, pero no quiero salir a decir nada, vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida'", le confesó el actor al conductor.

Además, Oscar González Oro profundizó sobre la angustia de Coco Sily tras la ruptura con "Caramelito" Carrizo: "Está triste, me lo dice su hija mayor. Se enamoró, el gordo se enamoró". Recordemos que en algunas entrevistas recientes, el artista compartió emotivas palabras sobre la conductora, con quien compartió la reciente gala de los premios Martín Fierro.

Coco Sily y "Caramelito" Carrizo asistieron juntos a la reciente entrega de los premios Martín Fierro. Foto: Instagram @cocosilyok.

Por otro lado, Pía Shaw aseguró en A la Barbarossa (Telefe), que "Caramelito" Carrizó se separó de Coco Sily porque quiere darle una nueva oportunidad al resurgimiento de la relción con su ex,

