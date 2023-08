De qué manera celebró Cinthia Fernández la partida de González Oro de Canal 13

La relación entre Cinthia Fernández y el Negro González Oro no era la mejor. Casi desde que empezaron a trabajar juntos se notó la mala onda que vibraba entre ellos, pero todo colapsó después de una pelea en vivo. Ante la salida del conductor, la panelista utilizó sus redes sociales para expresar su alegría.

Cabe recordar que Oscar estaba como presentador provisorio de Nosotros a la Mañana. Luego de la salida del Pollo Álvarez, el ciclo pasaría a las manos de Fabián Doman. Sin embargo, el nuevo líder no llegaría hasta unas semanas después de su predecesor, por lo que la producción buscó un reemplazo.

El conflicto entre los integrantes de Nosotros a la Mañana empezó por Andrés Nara.

A pesar que solamente estaba de paso, no vivió momentos tranquilos como esperaba. Casi en las primeros emisiones, tuvo una fuerte discusión con una de las integrantes del panel. Esto provocó que se enojara y hablara con los altos mandos del canal para que solucionarán la situación lo antes posible.

En realidad, su enfrentamiento se dio por la presencia de Andrés Nara, a quien Cinthia acusó de colgarse del mal momento de salud que está atravesando su hija. "Vos fuiste a la clínica porque estaba tu hija internada. Le habían dado el alta y vos estuviste dos horas haciendo una conferencia de prensa. ¿A vos te molesta que yo te pregunte eso?", sostuvo.

El mediático no se quedó callado y le respondió: "No, ninguna conferencia. No me molesta, vos estás mal informada siempre, siempre". Fue en ese instante que González Oro intervino y dijo: "Por favor, si hay alguna cuestión personal, la dirimen en el corte, no en una nota periodística. Las reglas del juego no son así". Esto hizo que su compañera estallara de bronca y se retirara del aire.

Momento de la pelea entre Cinthia Fernández y el Negro González Oro.

Luego de esto, el periodista se reunió con el canal para definir cómo sería su forma de manejase. "En una reunión con los productores, el Negro González Oro dice que no está acostumbrado a este escándalo, que está cansado que todo el tiempo lo vayan a buscar las cámaras como el malo de la película", expusieron en Intrusos.

Al final, ya sea por el escándalo o porque simplemente se le acabó el tiempo, el Negro se bajó del ciclo. Por lo que Fernández escribió en su Twitter: "Chau chau adiós y la sangre charrúa que corre por mis venas les dice: perdón uruguayos por la devolución . Todas joyitas les mandamos esta semana".