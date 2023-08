Las dos panelistas que se niegan a trabajar juntas en el nuevo programa de Fabián Doman

Tras un paréntesis de ausencia en la televisión, Fabián Doman regresará con nuevo programa que se emitirá por El Trece desde el lunes 14 de agosto. Si bien por el momento se desconoce el nombre que tendrá la propuesta, y los detalles de sus integrantes, ya trascendió que Cinthia Fernández y Graciela Alfano se niegan a trabajar juntas en el ciclo, y una de ellas se impuso en la contienda.

Este jueves en Intrusos (América), dieron algunos detalles de este conflicto, hasta que la periodista Laura Ubfal remarcó que la guerra antes de la primera emisión del nuevo programa de Fabián Doman, se dio entre Cinthia Fernández y Graciela Alfano. “Acá se viene el drama. ‘O ella o yo’. O Graciela Alfano o Cinthia Fernández ¿Y Doman? Se lava las manos”, indicó la especilista en espectáculos.

Fernández y Alfano tienen un historial de cruces de los tiempos en que compartieron pnel en LAM, entre 2019 y 2020, y partir de ese momento las diferencias entre ambas se volvieron irreconciliables.

Cinthia Fernández y Graciela Alfano, una vez más enfrentadas. Foto: Captura TV.

A la hora de informar cuál de las dos aspirantes a ocupar una silla en el programa de Fabián Doman tendrá su lugar, Laura Ubfal anticipó: “Tengo una definición, hay una ganadora, hay una persona. Estoy en condiciones de declarar que entre Cinthia Fernández y Graciela Alfano hay una que está feliz. Una de las dos está feliz, la otra, no sé qué va a pasar”.

Poco después, en Intrusos aclararon que continuarán en el ciclo de Fabián Doman algunos panelistas de Nosotros a la mañana, el envío que termina el viernes 11 de agosto tras varias temporadas en pantalla. En tanto que tras generar suspenso, Ubfal dio el nombre de la vencedora en la contienda entre Cinthia Fernández y Graciela Alfano.

“Cinthia, te mando un beso enorme. Alfano no arregló. Hace cinco minutos tuve la noticia de que Alfano no arregló. No va. Se bajó”, expresó la periodista dejando en claro que Fernández estará junto a Doman. En tanto que que Guido Záffora agregó: "Las querían a las dos pero era imposible porque Alfano no quería, pero Doman dice que Cinthia es muy buena panelista y que con él rindió muy bien”.