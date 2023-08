Charlotte Caniggia habló sin filtros sobre la relación que tiene con sus padres

Hace tiempo que los hermanos Alex y Charlotte Caniggia no se llevan mucho con sus padres, Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. Las rispideces familiares e internas que surgieron en los últimos años distanciaron mucho las partes, con los jóvenes artistas abriéndose camino por separado hacia nuevos horizontes y despegándose de sus padres.

Esto tiene una connotación mayor en este último tiempo, luego de los problemas legales y la causa por violencia que Mariana Nannis le hizo a Claudio Caniggia. Así las cosas, en esta guerra de ex, los hijos han deseado alejarse mucho más de la polémica y no interferir, independientemente de que no tienen relación hace un tiempo.

La reciente llegada de Venezia, la hija que Alex tuvo con Melody Cruz hace unas semanas, movió la aguja dentro de la familia y parece haber traído algo de paz. Así lo confirmó la propia Charlotte Caniggia en diálogo con A la tarde.

La mediática fue interceptada por un móvil del programa de América y explicó: "Estoy muy contenta, muy feliz. Soy tía, estoy muy feliz, después voy a ver a la bebé que es muy chiquita, muy chiquita. Y la amo. Con toda la familia estoy muy bien, por suerte".

“Sofía, la mujer de tu papá, dijo que están felices de que son abuelos”, intentó pinchar el notero Matías Vázquez, a lo que la famosa respondió: “Eso espero. Es una bendición un bebé en la familia y estamos todos muy felices”.

El cronista buscó meterse mucho más de lleno en la interna familiar, pero Charlotte Caniggia lanzó una evasiva y dijo que solo le importa que tanto ella como su hermano estén bien: “No quiero opinar, pero mientras mi hermano y yo estamos felices... Creo que somos la única familia que queda en esta familia”.

Charlotte Caniggia se sinceró y habló de la relación que tiene hoy con sus padres.

Admitiendo que hace tiempo no tiene vínculo con sus padres, explicó: “No me veo mucho con mis papás pero por lo menos tengo a mi hermano y eso me pone muy contenta. No tengo mucha relación con mis padres y está todo así. Y además, no quiero hablar de ellos”.

Cuando el cronista quiso saber qué opinaba de la causa judicial por la que están enfrentados sus padres, Charlotte Caniggia se sinceró y solamente dijo: “No quiero hablar de las causas de mis padres, no es mi problema”. Charlotte Caniggia y un vínculo difícil con Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

Antes de cerrar, la mediática confesó cuál es el plan de la familia Caniggia: “Estamos tratando de sanar el vínculo familiar y vamos a lograrlo. Es muy importante. Hay familias muy complicadas pero hay que tratar de sanar las cosas. Esta es una familia bastante problemática, pero por suerte ahora hay paz”.