Se enamoró: quién es la nueva novia de Chano

Los últimos años fueron una montaña rusa de emociones para Chano Charpentier. El músico tuvo muchos momentos malos, pero ahora parece que está enderezando su vida y recientemente se conoció que habría encontrado el amor en una mujer que no es famosa.

Con todos los problemas que afrontó, el líder de Tan Biónica intentará hallar un futuro alejado de las adicciones, las personas que le transmiten cosas negativas y todas aquellas situaciones que le hacen mal. Al parecer, la persona que podría ayudarlo sería su nueva conquista amorosa.

Chano cerrará su etapa musical luego de los últimos conciertos de Tan Biónica.

Cabe recordar que el artista estuvo internado varias veces a causa de sus problemas con el alcohol y las drogas, por lo que en su momento, Leo García reveló el método que implementó para ayudarlo. En una entrevista con Juan Etchegoyen, confesó: "Yo tuve un vínculo con él para tratar de ayudarlo y hacer terapia con un chamán, lo de la rana y esas cosas”.

“Estuve en la casa de él y me costó muchísimo convencerlo. Hay terapias alternativas que tienen que ver con la salvación chamánica, la cocaína es una maldición y tenés que estar atento para no tener recaídas. A mí me hizo muy bien lo del chamán, pero a él no lo hizo tan bien", sostuvo.

Y agregó: "Tenés que tomar mucha agua y te hacen unas quemaduritas donde se pone el gel y eso te hace vomitar, sacás toda la toxina del cuerpo. Él vomitó un montón y después de ahí se fue para Europa, si se lo pudiera explicar a su madre sería buenísimo porque él debería tener ese tipo de tratamiento”.

La misteriosa mujer que fue vista junto a Chano.

Aunque todos los tratamientos y malos momentos parecen haber quedado en su pasado. Hoy, se puede ver a Chano caminando por la calle sin ningún tipo de problema, es como si nunca nada negativo hubiese pasado en su vida, aparentemente, estaría sano.

Y muchos atribuyen esa recuperación casi milagrosa a una misteriosa mujer. La cuenta de Instagram Gossipeame, que se dedica a recaudar información de la farándula, compartió: "Chano paseando por Las Palmas de Pilar, me contaron que estaba paseando con una castaña muy bonita".