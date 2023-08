Llorando, Nati Jota reveló cómo fue la muerte de su perrita

Nati Jota compartió un video en sus redes sociales para mostrar su dolor ante una dura perdida. Llorando y más triste que nunca, contó que falleció su perra, la cual se llamaba Pampa, y consideraba como parte de su familia. Además, relató el duro momento en que se enteró de su muerte.

La ex integrante de Luzu TV no pudo contener las lágrimas ante sus seguidores de las plataformas digitales. A través de diversas publicaciones, expresó sus sentimientos y también reveló el momento cuando conoció a su querida mascota y cómo surgió el nombre con el que la bautizó.

Pampa, la mascota fallecida de Nati Jota.

“Hasta siempre, Pampa, mi perrita vieja. Uno se queda con la culpa que cada vez que se nos va alguien no hizo tal o cual cosa. Con la adultez y la racionalidad suficiente para cada vez entender menos la muerte. Con la sensación de que podría escribirte un libro con palabras de amor, pero no tengo ganas, porque te acabás de ir y eso pasa en los momentos tristes”, comenzó.

Y agregó: "Te amo y te voy a extrañar. Gracias por todo lo que nos diste. Gracias por hacernos felices a todos y en especial por ser la cuarta hija de mamá y papá cuando las tres nos hicimos grandes. Me quedo con la tristeza de que te hayas ido, pero con el alivio que no sufras y la alegría de saber de que en esta familia fuiste prioridad y muy feliz”.

“Recuerdo desde que llegaste y entrabas en una baldosa. Nadie me da mucha bola cuando lo digo y creo que no me creen, pero yo me acuerdo el día que llegaste de sorpresa para nosotros y no nos habíamos puesto de acuerdo con el nombre. A partir de ahí, arbitrariamente, te empecé a decir Pampa”, sumó.

El emotivo mensaje que publicó Nati Jota tras la muerte de su mascota.

Sobre cómo se enteró del fallecimiento de su mascota, la influencer dijo: "La realidad es que estoy bastante triste. Hoy estaba teniendo un día bastante choto por otros motivos y vine a lo de mis papás con la intención de que me abracen y llorar por esos motivos. Y llegué a mi casa, bah, a la casa de ellos y los encontré en la puerta paraditos y me esperaban con cara de angustia".

"Ahí conecté y dije 'Pampa estaba internada'; Mi mamá me abraza y le pregunto '¿qué le pasó a Pampa?' y no me responde. Y me dijo 'se fue', y se me cayeron las manos, ni siquiera la pude abrazar y me empiezan a temblar las dos piernas... En ese segundo que mi mamá me dijo 'se fue' y después abrazo a mi papá y a mi hermana, todo lo que me pasaba antes se hizo ínfimo, casi inexistente", cerró.