La categórica respuesta de Jonatan Viale al desplante de Eduardo Feinmann

En los últimos días, se instaló la versión de un nuevo episodio de tensión entre los dos conductores más populares de la señal de noticias LN+. Según trascendió, Eduardo Feinmann decidió dejar de hacer el pase con Jonatan Viale, y en medio de las especulaciones sobre el motivo del enojo, el hijo de Mauro Viale rompió el silencio.

En diálogo con un móvil de LAM (América), Jonatan Viale intentó minimizar las asperezas con Eduardo Feinmann, y lejos de alimentar la polémica expresó categórico: "Está todo bien. Estamos concentrados en el laburo. En este momento, el dólar está a 570. Me siento un bol... hablando de mí y de Feinmann, estamos a una semana y media de elecciones. Es incómodo".

Luego, cuando el cronista le preguntó cómo está su relación con Feinmann, Viale respondió: "Mi relación va a ser siempre de respeto, cariño y admiración. No soy quién para pelearme con nadie, tengo que tener un respeto por todos, y sobre todo humildad".

Por su parte, Eduardo Feinmann se refirió al tema al ser consultado por Intrusos (América), ya que cuando quisieron saber si está enojado con Jonatan Viale, el conductor contestó: "Cero, es más estoy muy enfocado en el operativo de elecciones del próximo 13, así que mi vida, mi enfoque está ahí".

Eduardo Feinmann esquivó hablar sobre la polémica con Jonatan Viale. Foto: Captura TV.

De hecho, para remarcar que no tiene interés en hablar sobre el asunto, cuando le siguieron preguntando, Eduardo Feinmann desvió el tema hacia la coyuntura política afirmando: "Sergio Massa tiene más o menos chances de colocarse. Las elecciones son muy importantes, van a definir el futuro de lo que sucederá en el país".

Siguiéndole el juego, desde Intrusos le consultaron por por Jonatan Viale argumentando: "¿Y Jony Viale cómo está en las encuestas?". Entonces Eduardo Feinmann concluyó: "No aparece, no es candidato a presidente. Está todo bien. Yo me dedico a la política, no al espectáculo".