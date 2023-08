Cecilia "Caramelito" Carrizo reveló la causa de su ruptura con Coco Sily

Cecilia "Caramelito" Carrizo rompió el silencio tras su separación de Coco Sily, y reveló el motivo que la llevó a terminar con la incipiente relación que tenía con el humorista.

Para despejar versiones cruzadas, "Caramelito" Carrizo explicó que está retomando su vínculo con Damián Giorgiutti, con quien estuvo en pareja durante mucho tiempo y es el padre de sus hijos. "Estoy bien, triste obviamente y con todo lo que implican las decisiones de la vida, de los vínculos, cuando hay involucrada una persona, para mí, tan valiosa como es Coco, tan querida, tan importante", se sinceró la conductora en reconocimiento a Coco Sily durante un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece).

Luego, Carrizo agregó: "Si bien, obviamente, fue una relación corta, es para mí muy importante haberlo conocido, haberlo tenido en mi vida, compartir esos momentos que eran lindos y circunstancias difíciles mías". Además, la animadora dejó en claro que la decisión fue tomada junto a Sily. "Todo lo hemos conversado, nuestra relación empezó desde la franqueza total, desde las charlas hermosas como se daban y siempre con toda la verdad de lo que nos pasaba a los dos", se sinceró.

Coco Sily y "Caramelito" Carrizo habían asistido juntos recientemente a la entrega de los premios Martín Fieroo. Foto: Instagram @cocosilyok.

Lejos de dejar entrever alguna disputa, "Caramelito" Carrizo habló sobre su vínculo con Coco Sily en luminosos términos. "Intentamos construir juntos algo muy lindo, que de hecho lo fue, evidentemente, yo no estaba en una circunstancia tal vez ideal para eso. Finalmente, hubo un momento donde yo tomé la decisión de cortar nuestra relación, porque sentía que no podía seguir a avanzando de la mano de él como hasta el momento, por la circunstancia de mi vida que yo venía viviendo desde diciembre que me separé, sufrí mucho", explicó.

Finalmente, sobre la segunda chance que le está dando a su historia con su ex, "Caramelito" Carrizo enfatizó: "Lo que sucede ahora es que sí, estamos reanudando con Damián la relación y este tiempo que pasó es como que hizo que muchas cosas se puedan aclarar. Estamos intentando reanudar, seguramente teníamos cosas que sanar, hablar resolver, hablar y no lo habíamos podido hacer juntos".