Se agravó el cuadro de Silvina Luna y piden cadena de oración

La salud de Silvina Luna se complicó otra vez. La modelo viene luchando desde hace tiempo con una grave enfermedad renal que fue causada por una mala praxis. En 2011, la bailarina se sometió a una cirugía estética para aumentar sus glúteos con el "doctor" Aníbal Lotocki. El cirujano le inyectó a Silvina Luna metacrilato, lo que le provocó una intoxicación.

Este miércoles en Poco Correctos, emitido por Eltrece, Estefanía Berardi interrumpió el programa para revelar nueva información del estado de salud de la actriz. "Perdón que corte la buena onda, pero me llegó un último momento, y aprovechando que está Fernando Burlando acá, volvieron a intubar a Silvina Luna, está peleando por su vida", contó la panelista.

La modelo padece una insuficiencia renal. Créditos: Instagram Silvinalunaoficial.

La modelo reingresó al Hospital Italiano de Buenos Aires a mediados de agosto. En los últimos días contrajo COVID-19, pero logró superarlo rápidamente. Este miércoles Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM) reveló la causa por la cual Silvina Luna se encuentra en estado crítico nuevamente.

"Hoy habrán visto en distintos medios, el tema de que Silvina Luna tuvo que ser nuevamente intubada. Silvina está muy delicada, esta es la verdad, no quiero profundizar en detalles, pero bueno. Hay cadenas de oración, están los familiares y amigos muy conmovidos, yendo bastante a la clínica", comenzó diciendo el conductor del programa de chimentos.

Ángel de Brito brindó nuevos detalles del estado de salud de Silvina Luna y Jorge Lanata. Créditos: captura de pantalla LAM.

"Está muy débil, le apareció en estas horas otra bacteria, se le sumó otra bacteria, así es que es bastante complicado el tema de Silvina", develó Ángel de Brito.

Unos minutos después, el periodista retomó el tema y realizó algunas aclaraciones: "Se estuvieron diciendo estos días muchas cosas que, lamentablemente, no son ciertas. Silvina no está mejor, su cuadro es más delicado aún por esta bacteria que le volvió a aparecer y porque no remonta toda la situación anterior".