Lo que pensaba Silvina Luna de Anibal Lotocki: "Me arruinó la vida"

Finalmente la noticia que nadie esperaba fue confirmada: murió Silvina Luna. Tras varias complicaciones de salud, una leve mejoría y una nueva recaída que la llevó a estar nuevamente en terapia intensiva y en estado crítico, la actriz no resistió y falleció hace unos minutos a sus 43 años.

Invitada en el programa de Mirtha Legrand, Silvina Luna hizo referencia a Anibal Lotocki, el médico que la operó que está acusado de mala praxis. "Hay una causa penal, él esta procesado e inhibido. El producto que coloca él está prohibido y eso me afectó muchas cosas, me arruinó la vida. Esto fue en el 2010, me detectaron el problema en el 2013 y desde ahí tengo que tomar remedios e ir al médico todas las semanas", le contó a la diva de los almuerzos.

Anibal Lotocki fue el médico que operó a Silvina Luna.

Muy emocionada y con notable bronca para con Lotocki, Silvina Luna confesó que "tengo una angustia que me afecta en toda mi vida, a nivel psicológico. Como yo hubo un montón de chicas que confiaron en este profesional. Me han escrito muchas chicas que pasaron por su quirófano. Pamela Sosa también pasó por él, fue su pareja y también se lo hizo a ella. Uno cuando va a un médico es para que te cuide", dijo la exGran Hermano.

"Probé con miles de terapias alternativas, es mi lucha. Trato de tener una vida espiritual. Mi vida cambió por completo y encontré una nueva forma de disfrutar las cosas", había dicho en su momento.

Silvina Luna estuvo en estado crítico durante varios meses.

Silvina Luna llegó a la fama a nivel nacional en 2001 cuando participó de la segunda edición de Gran Hermano. Tras ello comenzó su carrera como modelo realizando innumerables campañas publicitarias, además de realizar numerosos talleres y seminarios de construcción de personaje, técnica vocal, técnica Meisner, actuación frente a cámara, actuación en acento neutro, además de estudiar teatro durante dos años con Julio Chávez.