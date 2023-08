La frase más desgarradora de Silvina Luna en una de sus últimas entrevistas en televisión

Tras dos meses y medio de internación, el fallecimiento de Silvina Luna generó este jueves una gran conmoción, y en estas horas se viralizó la última entrevista que la actriz le dio a Ángel de Brito en LAM (América) el pasado 16 de mayo. Allí, la invitada pronunció una desgarradora frase sobre sus ganas de vivir.

"Estoy atravesando un momento crítico, un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo... Hay días que digo ‘no puedo más. Hace un año que tengo una bacteria y hasta que no resuelva eso, no puedo someterme al trasplante. La detectaron hace un año debido a un bulto en la pierna y desde entonces estoy tomando medicación. Debo seguir tomándola durante aproximadamente otro año. Son bacterias resistentes", explicó Silvina Luna en diálogo con Ángel de Brito en LAM.

A pesar de que en ese momento la modelo debía someterse a diálisis tres veces a la semana, enfatizaba: “Tengo mucha fe, visualizo que voy a ser trasplantada y quiero trasplantarme para recuperar mi vida. Sé que me voy a recuperar, pero mi vida no va a ser la misma de antes”.

Tal era la esperanza de vida que tenía Silvina Luna, que contemplaba la idea de convertrise en madre. "Es uno de mis deseos que ha surgido en mí con el tiempo. En el fondo, siempre fui algo así como ‘Susanita’, pero en mis relaciones nunca sucedió, no se dio. A veces sueño con que después del trasplante pueda tener un bebé o adoptar un niño, porque quiero devolver todo ese amor que recibo a alguien más", le expresó emocionada a Ángel de Brito.

Sobre su fuerza frente a la adversidad, Silvina Luna se sinceró en aquella nota en LAM: "Hay momentos de aceptación y hay momentos en los que me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’. Pero estoy acá firme de pie y siempre fui una persona de seguir adelante. Ahora siento lo mismo, aunque a veces tenga recaídas de ponerme mal. Pero son más los momentos buenos que busco en el día a día, que son chiquitos, pero busco alegría. Compartir con la gente que quiero me hace muy bien”.

Por último, sobre su fe en la vida, Silvina Luna le dijo de maanera desgarradora a Ángel de Brito: "Al día siguiente de la diálisis, disfruto si puedo ir a tomar un cafecito... Uno saca la fuerza de donde puede para seguir viviendo. Yo quiero vivir, me encanta la vida".